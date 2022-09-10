▲ 【電動車】越南廠商Vinfast加入戰團 11月起向歐美出口電動車

電動車市場近年發展迅速，市佔仍以Tesla（美：TSLA）一枝獨秀，其餘份額由中國及歐美品牌瓜分，但越南廠商Vinfast（越快）成功向國內客戶交付首批電動車，預計11月將會出口至歐洲及美加市場，年底前可向海外客戶交付，「越南製造」或成為電動車市場新勢力。

Vinfast為越南唯一本土汽車製造商，由當地首富Phạm Nhật Vương 2017年創立，由最初生產汽油車，到近年銳意進入電動車市場。首批電動車在國內交付後，11月起將向美國、加拿大及歐洲出口5000輛電動車，預計12月可以交付。

電動車售價較Tesla低

公司指電動車產品全球預訂量約7.3萬輛，最終目標是在5至6年內，達成全球範圍交付100萬輛電動車。集團本周在美國加州開設陳列室，位置正正在競爭對手Telsa附近，銳意打入美國市場，兩款車型現時在美國商店的預訂價分別為4.07萬美元及5.55萬美元，較Tesla售價為低。

早在今年3月底，公司已與美國北卡羅萊納州政府簽署協議，將在當地興建的電動車工廠，並獲得該州提供約12億美元的優惠措施（incentives）。工廠預計2024年7月營運，初期年產能可達15萬輛。集團本周更表示，將至少籌集40億美元用作擴張美國市場的資金。

分析指，雖然Vinfast有雄心要挑戰Tesla等電動車品牌，作為一家外國汽車製造商，要打入美國市場需要面對激烈競爭，由於品牌尚未有任何成果可以展示，如何讓美國消費者相信並選擇該品牌絕不容易。

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編輯：葉志偉