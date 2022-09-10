歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅

歐盟未能就俄羅斯天然氣設立價格上限達成共識，但各國能源部長同意，限制受惠於天然氣價格颷升的能源企業所得額外利潤，等同對它們徵收「暴利稅」，並將有關資金用於減免民眾的能源費。歐盟下周二將公布具體計劃。

歐盟成員國能源部長周五（9日）召開會議討論能源危機，對俄羅斯天然氣實施價格上限為是次會議的頭號議題，但各國對此未有共識。

其中，只有波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛完全支持措施。匈牙利、奧地利等依賴俄羅斯供氣的中歐國家，則擔心俄羅斯中斷供氣令國家陷入困境，聯手反對將俄羅斯天然氣價格封頂。

不過，各國部長同意要求歐盟制定措施，限制能源企業因天然氣價格急升而獲得額外利潤，包括風能、核能、煤炭等非燃氣能源企業，等同對它們徵收「暴利稅」，並將資金用於減免民眾能源費。

另外，法國、意大利等15多個國家，同意對歐盟所有入口的天然氣產品，包括液化天然氣（LNG）實施價格上限，但荷蘭等國對此抱有疑問。

歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）亦質疑做法，認為會對能源供應造成挑戰。結果，歐盟沒有將建議納入最終措施。

責任編輯：嚴智勇