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【Moovup】Moovup夥同Lalamove、DeliverooHOP　製作「我地仲有我哋」短片系列致敬工作人員

商業 17:25 2022/09/10

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香港網上招聘平台Moovup早前聯同多位僱主，製作一系列由僱員做主角的短片，以「我地仲有我哋」主題訊息，帶出突破困局、迎難而上後，香港仍有無限發展空間。（Moovup圖片）

香港網上招聘平台Moovup早前聯同多位僱主，製作一系列由僱員做主角的短片，透過他們述說疫情期間，面對失業、被逼轉行、適應新環境，工作量大增等艱難時期，以「我地仲有我哋」主題訊息，帶出突破困局、迎難而上後，香港仍有無限發展空間。

【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化

短片主角分別來自不同前線行業的僱員，各自分享在疫情期間面對的挑戰，展示他們如何透過堅守興趣、團隊精神，以及調整自我心態等方法，每間企業分別有不同的主題句子：

▪       LALAMOVE：「無論重擔有幾重，我哋都拿拿聲幫你！」

▪       Deliveroo HOP 戶戶超市：「香港地，我哋戶戶撐！」

▪       叁拾士多 :「就算最後唔得，起碼努力過都值得。」

▪       花斑茶社：「地方細，但只要用心經營，我哋嘅世界可以好大！」

▪       HEYSONUTS：「有一種味道，我相信淨係屬於呢度。」

▪       友利冰室：「搵食難，但呢度除咗搵食，仲可以搵更多嘢！」

                                              
短片合共6條，將會在中秋節至今年年底，在不同平台，包括Moovup網站、Facebook 、Instagram、YouTube以及Linkedln專頁等播放，務求令每位求職者或在職員工，都能夠置身其中，感受職場生涯的同行和陪伴。

Moovup共同創辦人邱力迅表示：「我們希望透過短片形式，以《我地仲有我哋》作為起點，為就業市場於當前這個萬變時刻帶來啓發，鼓勵求職和在職人員繼續勇往直前。疫情反覆，餐飲、零售及物流等前線行業的僱主近期大幅增加人手，林林總總的職位空缺為不同背景的求職人士帶來大量就業機會。」

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責任編輯：李智美

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