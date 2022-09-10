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【中秋好去處】一文看清中秋活動及市集！　一日團參加者可乘搭姜濤xDo姐主題纜車

商業 12:59 2022/09/10

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中秋假期連放3日，以下一文為大家總結不同商場舉辦以為中秋主題的活動及市集。

中秋假期連放3日，以下一文為大家總結不同商場舉辦以為中秋主題的活動及市集，其中包括維園綵燈展、佐敦谷水道啟德河綵燈展、中秋特色一日團等精彩活動，希望大家歡度佳節！

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【中秋食品】月餅餡料創新吸客　日本水果籃暢銷

維園綵燈展

康樂及文化事務署於9月9日至12日舉辦壬寅年中秋綵燈展，為市民大眾增添節日氣氛。多組中秋綵燈將在3個場地（維多利亞公園、東涌文東路公園及大埔海濱公園）展出。

佐敦谷水道啟德河綵燈展

牛頭角佐敦谷水道及啟德河即日至9月18日舉行中秋綵燈展覽「河畔城市」，每晚6時半起亮燈，設有巨型月亮裝置、附近燈飾、彩燈隧道等。

昂坪360「昂坪秋日花燈祭」

昂坪360將於9月1日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，花燈祭設有多個打卡位，更有手繪燈籠工作坊及面繪體驗等活動。市民可由即日起至9月2日，於到訪日最少一天前經昂坪360官網，以低至4折預訂指定纜車門票或產品。

中環街市「燈影之城」綵燈會　聯乘恆香

恆香中環街市將於即日起至9月30日舉行燈影之城The City of Moon成為綵燈會主舞台，當中會有4大必影必玩打卡位及打卡牆，以及一系列活動及月餅換領獎賞遊戲。打卡位包括由200個燈籠組成的5米高恆香‧中環街市燈籠許願樹和6組「光影月兔」及「恆香月餅椅」裝飾佈置，可以看到一片璀璨燈籠，又可以與小玉兔合影。

黃大仙中心「霓彩映月」　聯乘Paul Lafayet推月餅禮盒

黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」合作，推出「霓彩映月」活動。以拯救及修復而來的霓虹燈招牌，設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，絕對是文青必去打卡點。此外商場更首度聯乘高級法式甜品品牌Paul Lafayet，推出獨家口味月餅禮盒。

淺水灣the pulse「出POOL急症室」市集

由即日起至10月31日，淺水灣the pulse舉辦「出POOL急症室」市集，設有5大打卡位，更有免費配對活動。單身人士可先領取貼紙認證，尋找同樣戴上貼紙的理想對象。設為有緣人交流認識擦出愛情火花的桌上遊戲、麻雀及心理遊戲。

KKDay中秋4大特色一日團

市民可到KKDay報名參與4個中秋特色一天團，一次過遊覽大澳、東通，享用酒店龍蝦燕窩鮑魚海鮮晚餐，更可乘搭姜濤x Do姐主題纜車。

葵芳新都會3米高蒲公英小路打卡

由即日起至10月30日，葵芳新都會廣場在商場L4露天廣場設置蒲公英花園，花圃矗立十多組大型的發光蒲公英裝置，飾以代表「純真幸福」的少女感天使花，合組成「蒲公英小路」。每棵蒲公英高3米，迸發櫻紅、蘭花紫及澄黃的夢幻彩光。「蒲公英小路」同時配以兩道六角形閃亮拱門，刻上如「Enjoy the Little Things」，「Every Dream Begins with a Wish」，「Love Yourself Always」等觸動心靈字句。

【中秋餐飲】疫情打擊中秋酒樓晚市　食肆：前夕訂座僅及去年一半

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責任編輯：李智美

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