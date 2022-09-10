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【航空業】政府取消機組人員隔離3天規定　國泰航空：將提升飛行能力

商業 15:14 2022/09/10

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國泰發言人表示，調整機組人員檢疫安排，有利促進旅行活動逐步恢復，加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫，但強調重建航班運力需要一定時間。（資料圖片）

香港政府於昨（9日）午夜起取消要求機組人員在返回城市後在酒店隔離3天的規定，往來海外或台灣客機駐港機組人員，抵港在機場取得陰性檢測結果後，可直接返回社區接受醫學監察3天。國泰航空歡迎決定，認為將令國泰可以恢復更多往來不同目的地的航班，但由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力要數個月才能逐步增加。

【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化

國泰發言人表示，調整機組人員檢疫安排，有利促進旅行活動逐步恢復，加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫，但強調重建航班運力需要一定時間，要確保營運準備充足，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊。

發言人又稱，機組人員在香港以外地方停留時會繼續嚴格遵守所有隔離要求，當中包括乘搭指定點對點交通往返機場及機組人員酒店、在往返機場的途中全程配戴口罩，及在指定酒店房間內自我隔離。同時稱，新冠防疫運作限制過去兩年半一直為機師、機艙服務員及其家庭帶來非常沉重的壓力，感謝所有機組人員一直努力不懈維持業務運作。

【中秋好去處】一文看清中秋活動及市集！　一日團參加者可乘搭姜濤xDo姐主題纜車

【iPhone14】CSL Mobile即日起接受登記　iPhone14一系列全新5G智能手機

責任編輯：李智美

 

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