【TWTR】Twitter支付775萬美元予前僱員　馬斯克指違反收購協議

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）與Twitter（美：TWTR）的收購交易爭議再有新進展，馬斯克一方律師團隊向Twiitter發信，指對方最近向前僱員支付的遣散費違反合併協議，因此馬斯克有新理由取消與Twitter收購協議。

Twitter盤後跌1.3%，報41.64美元。

未徵得馬斯克同意支付遣散費違反協議

馬斯克一方指，Twitter在6月底與前僱員Peiter Zatko簽訂協議，向他及其律師支付了合計775萬美元的遣散費，惟在支付這筆款項前，未有徵得馬斯克的同意，違反了雙方在4月底簽訂的收購協議，因此馬斯克律師團隊認為這次違反事項可以作為終止協議的基礎。

馬斯克與Twitter的收購訴訟將於下月開庭，支付遣散費事件將構成另一個取消收購Twitter的法律理據。

Peiter Zatko今年1月離職，被解僱前為Twitter前安全主管，並向美國證券交易委員會（SEC）舉報Twitter隱瞞安全問題，指公司未能保護用戶敏感數據，現時更成為馬斯克與Twitter收購案中的關鍵人物。

相關文章：

【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課 教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

【TWTR】馬斯克再向Twitter發收購終止函 引新原因、Twitter恐存影響深遠的不當行為 Twitter開市跌1.2%

編輯：葉志偉