【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息　預加息周期至少到明年年初

再有聯儲局官員表態支持9月大幅加息，在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權的沃勒（Christopher Waller）指現時美國通脹實在太高，本月下旬的會議上有必要大幅加息，以使政策利率達到可以限制需求的水平。

沃勒認為通脤實在太高，他歡迎看見通脹數據出現好消息，但表明現時未有證據顯示通脹正在實現聯儲局2%的目標，故分析通脹是否正在持續下降還言之尚早，故此支持在9月份的議息會議上大幅加息。

聯儲局未來更多依賴數據決定加息進度和幅度

他又補充，在核心價格出現持續緩和前，將支持進一步的重大措施以收緊貨幣政策，預計聯儲局將繼續加息至少到明年年初。

沃勒在講話中還暗示，本月會議後聯儲局將更多地轉向依賴數據，取決於數據對經濟活動、就業和通脹的影響，意味著利率上升速度和幅度更難預測。

芝加哥商品交易所（CME）數字顯示，9月份加息0.75厘的機率已升至91%，較周三再上升7個百分點。

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編輯：葉志偉