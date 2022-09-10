  • 30°C
香港時間 : 2022910日 (週六) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息　預加息周期至少到明年年初

宏觀解讀 11:46 2022/09/10

分享：

分享：

再有聯儲局官員表態支持9月大幅加息，在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權的沃勒（Christopher Waller）指現時美國通脹實在太高，本月下旬的會議上有必要大幅加息，以使政策利率達到可以限制需求的水平。

沃勒認為通脤實在太高，他歡迎看見通脹數據出現好消息，但表明現時未有證據顯示通脹正在實現聯儲局2%的目標，故分析通脹是否正在持續下降還言之尚早，故此支持在9月份的議息會議上大幅加息。

聯儲局未來更多依賴數據決定加息進度和幅度

他又補充，在核心價格出現持續緩和前，將支持進一步的重大措施以收緊貨幣政策，預計聯儲局將繼續加息至少到明年年初。

沃勒在講話中還暗示，本月會議後聯儲局將更多地轉向依賴數據，取決於數據對經濟活動、就業和通脹的影響，意味著利率上升速度和幅度更難預測。

芝加哥商品交易所（CME）數字顯示，9月份加息0.75厘的機率已升至91%，較周三再上升7個百分點。

相關文章：

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘　市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度　通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 美國聯儲局 通脹

下一篇文章

【歐洲能源危機】歐央行拒向能源企業提供流動性　油價收市彈逾3%　歐部長拒設俄氣價上限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【美股滙收市】儲局沃勒撐勁加息　美滙險守109關　道指漲377點　納指升逾2%（不斷更新）
【美股滙收市】儲局沃勒撐勁加息　美滙險守109關　道指漲377點　納指升逾2%（不斷更新）
【英女王逝世】英女王為首位將頭像印在鈔票的英國君主　未來英女王頭像鈔票將變成查理斯頭像？
【英女王逝世】英女王為首位將頭像印在鈔票的英國君主　未來英女王頭像鈔票將變成查理斯頭像？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌99點　惟滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌99點　惟滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【iPhone 14】CSL Mobile 即日起接受登記蘋果新機iPhone 14系列　指定上台買機平至少800元、舊客送世界盃NowE通行證（附價目表）
【iPhone 14】CSL Mobile 即日起接受登記蘋果新機iPhone 14系列　指定上台買機平至少800元、舊客送世界盃NowE通行證（附價目表）
【銀色債券】第7批銀債申請人最多可獲21手　歷批最多　認購20手或以下債券申請獲全數配發
【銀色債券】第7批銀債申請人最多可獲21手　歷批最多　認購20手或以下債券申請獲全數配發
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款