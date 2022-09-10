確保鋰電池材料供應 特斯拉擬在德州建鋰精煉廠

據路透社（9月9日）報道，因為希望在電動汽車需求激增的情況下，確保電池中使用的關鍵材料的供應，特斯拉（Tesla）正在考慮在德州的海灣沿岸建立一個鋰精煉廠。

Tesla在提交給德州主計長辦公室的一份申請中表示，該潛在的電池級氫氧化鋰提煉設施將把 「原礦材料加工成可用於電池生產的狀態」，又指在德州投資的決定還將取決獲得當地房產稅減免金額。Tesla在8月22日的申請中說，如果獲得批准，建設可以在2022年第四季度開始，並將在2024年底達到商業生產。根據該計劃，Tesla將通過卡車和鐵路將煉油廠的最終產品運往支持大規模和電動汽車電池供應鏈的各個特斯拉電池生產基地。

Tesla CEO Elon Musk此前曾表示，隨著鋰價飆升，特斯拉可能不得不直接大規模進入採礦和提煉行業，他也指，需要有更多的參與者進入鋰精煉行業。「鋰精煉行業就像是印鈔一樣」。

如果Tesla的計劃得以實施，該汽車製造商可能成為該行業中，首個直接投資於鋰礦提煉的車企。

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對沖基金Blume Ventures的董事Arpit Agarwal說：「汽車製造商正試圖確保他們對鋰的供應有控制權，為未來可能出現的供應中斷的任何地緣政治局勢，進行對沖，」該公司曾支持Euler Motors和Yulu等電動車創業公司。他補充說，特斯拉還將從較低的物流成本，以及它可能從美國政府獲得的激勵措施中獲益。

Tesla在今年早些時候，與澳大利亞的Liontown Resources（LTR.AX）簽署了一份為期5年的供應協議，Core Lithium將在4年內供應和交付多達110,000乾噸（DMT）的鋰輝石精礦。



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責任編輯：黃銳