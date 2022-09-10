【騰訊700】1.92億股等住沽 騰訊再遭南非大股東減持

騰訊（00700）南非大股東Naspers，旗下 Prosus 周四（9月8 日）發布公告表示，為配合公司回購計畫的持續實施，出售 111.5 萬股騰訊普通股，持股比例降至 27.99%，若以騰訊9月8日收市價301.8元計，涉資約3.37億元，此為騰訊今年不到3個月內遭Naspers再次減持股票。

騰訊大股東南非媒體Naspers和持股的Prosus，早於6月已預告會減持騰訊，以支持回購計劃。公布中同時指出，作為繼續實施回購計劃的一部分，Prosus早前把2％或逾1.92億股騰訊股份轉入中央結算系統（CCASS），相信準備減持該批股份。若同樣以9月8日收市價301.8元計，涉資約579.5億元。較早前，有大額比亞迪（01211）股份存入CCASS，而數量正好與股神巴菲特所持股數完全相同，令市場猜測股神準備沽售比亞迪，令股價下跌，結果亦證實比亞迪遭到拋售。

騰訊受減持消息困擾，連日股價偏軟，周五（9月9日）收報307元，升1.72%，一周計則跌6.57%。

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編輯：黃銳