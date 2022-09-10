IMF經濟學家警告：要結束美國高通脹 失業率或需達7.5%

據《路透社》報道，近日一份由包括國際貨幣基金組織（IMF）兩名經濟學家在內的一個研究小組的新論文指出，美國的失業率可能需要達到7.5%，即目前水平的兩倍，才能結束該國的高通脹。

論文由國際貨幣基金組織經濟學家Daniel Leigh和Prachi Mishra共同撰寫。研究發現，只有在樂觀假設之下，聯準會才能在應對物價壓力的同時，將勞動力市場所受到的衝擊最小化，意味着要解除現時的高通脹，勞工市場必須遭受病苦。若失業率升至上述7.5%的水平，全美將有約600萬人失業。

截至6月，美聯儲官員的預測中值是，到2024年底，失業率只需要上升到4.1%，通脹率就會重新接近央行2%的目標。而最新8月份的失業率為3.7%。

約翰霍普金斯大學經濟學教授 Laurence Ball則指，「若勞動力市場無動於衷，或是通膨預期不佳，只有4.1%的失業率是不夠的。要麼讓通膨繼續保持在高點，要麼就讓失業率更高且經濟顯著放緩。」

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央行正在以自1970年代未以來最快的速度提高利率，當時的美聯儲主席沃爾克（Paul Volcker）利用對激烈地提升利率來打破通脹預期增長，其加息幅一度超過了14厘。但成功的代價是經濟衰退，以及隨著企業對經濟放緩的調整和裁員，失業率超過了10%。

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編輯:黃銳