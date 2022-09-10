優惠期至9月20日 Disney+ Day推首月18元串流優惠

Disney+ Day 2022在9月8日正式展開，除了一系列新節目上架外，Disney+更為準用戶帶來限定月費優惠計劃。

Disney+為了與大眾一同歡慶Disney+ Day，特意推出了限時體驗優惠，新舊用戶只要在香港時間9月8日中午12時起至9月20日下午2時59分註冊，即能以首月優惠價HK$18（月費原價為$73/月）訂閱Disney+。

Disney+ Day 當天的首映作品來自旗下六大品牌，當中最受矚目的包括：雷神奇俠4: 愛與雷霆、歐比王肯諾比：絕地歸來、木偶奇遇記、汽車總動員：公路旅行及韓星地帶：逃脫任務等

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責任編輯：黃銳