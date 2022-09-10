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Elon Musk：SpaceX與蘋果商談 或為iPhone 14提供衛星通訊服務

環球政經 05:38 2022/09/10

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新一代iPhone，iPhone 14的其中一個焦點功能，為衛星通訊，當用戶手機連不上 Wi-Fi 或網路時，也能透過衛星通訊發送緊急資訊，而Tesla CEO Elon Musk周四 (8 日) 在Twitter透露，旗下太空探索公司 SpaceX 已和蘋果商談，內容涉及「星鏈」Starlink 衛星寬頻服務為 iPhone 14 系列提供緊急通訊功能。

Elon Musk推：「我們已經與蘋果公司就Starlink的連接問題進行了一些有希望的對話，iPhone團隊顯然超級聰明。可以肯定的是，如果手機軟件和硬件能夠適應基於太空的信號，而不是Starlink純粹模擬手機行動通信基地台，那麼從太空到手機的閉合鏈接將發揮最大作用。」

蘋果已透過先進製造基金向 GlobalStar 投入了 4.5 億美元，用於衛星基礎設施建設，以支持衛星服務功能。iPhone 14 的衛星通訊服務最初僅在美國和加拿大地區提供，並且將免費使用兩年，未來幾個月內將推廣到其他市場。但如果是在中國、香港或澳門買的手機，則無法使用該功能。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股　【下一頁

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在8月底，美國流動電訊公司 T-Mobile US（TMUS）宣布，將與SpaceX合作，使用SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星為美國部分地區的流動通訊用戶提供網絡服務。而外界也因此關注SpaceX會否與Apple合作，為其提供服務。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

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責任編輯：黃銳

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