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【銀色債券】銀色債券的最終發行450億元 申請人最多獲發21手

理財智慧 16:30 2022/09/10

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第七批銀色債券的認購和配發結果於9月9日公布，政府表示有效申請均可獲配發債券，最多可獲21手。是次銀色債券的最終發行額為450億元，有效申請共289,640份，本金總額約625億元。

【職業熱話】打工仔悲歌 港人強積金首8月人均蝕3.7萬【下一頁

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

根據政府公布的資料，認購20手或以下的申請共有197,884份，均獲全數配發；而認購20手或以上的91,756份申請先獲發20手債券，抽籤後24,295份申請將獲多配一手。銀色債券下周三發行，申請人會獲個別通知其配發結果、認購款項、申請款項中的退款金額。

同場加映﹕【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

財政司司長陳茂波表示，本批銀色債券發行額和最低息率比以往為高，很高興看到銀色債券得到更多市民支持。銀債能為年長市民提供安全可靠和穩定回報的投資選項，亦有助推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。當局會因應認購反應及市場情況等因素，檢視計劃的成效和安排。

花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股【下一頁

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記者：鄭日棱

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