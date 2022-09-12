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盈科拓展主席李澤楷再就演唱會事故發聲明 親到醫院探訪及慰問阿Mo 以個人名義提供1000萬經濟支持

理財智慧 19:09 2022/09/12

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MIRROR紅館演唱會於7月29日發生嚴重事故，意外事件至今已五個星期，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然於伊利沙伯醫院ICU留醫，情況由早前的危殆轉為嚴重。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡


盈科拓展主席、是次演唱會的主辦方MakerVille老闆李澤楷，於今天（周一、9月12日）就演唱會事故向傳媒發表聲明，詳情如下：


 
對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，我一直深感沉重。上週我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。
 
我們亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。
 
這週末，得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，我亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。
 
我明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。
 
我和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程！」

 

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此外，大會主辦單位大國文化及MakerVille也緊隨發表新聞稿，指事發後，公司一直與李啟言（阿Mo）家人緊密連繫，詳細了解他們的需要，並盡力提供各方面實際及適切的協助及支援。

MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作，詳見【下一頁

同時，公司又指管理層曾與阿Mo父母會面，向家人表達誠摯的慰問，並已承諾承擔所有醫療費用，會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，亦會繼續派專人貼身跟進家人所需。

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此外，公司亦與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。同時又指公司會繼續積極配合政府的調查，務求徹查事故原因，並嚴肅跟進。
 


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記者：陳詠妍

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演唱會 MakerVille 李啟言 Mirror 演唱會 李澤楷

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