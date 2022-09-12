【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 總收票約2048張

整體樓價持續下跌，新盤市場繼續熱鬧，由會德豐地產、恒地(00012)、新世界(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，今日（周一，12日）以價單連招標形式首輪發售138伙，當中137伙以價單形式出售。

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MIAMI QUAY I為PARK PENINSULA臨海住宅項目之一，項目於周六（11日）晚上6時截票，累計總收票約2,048張，以首張銷售安排138伙計，超額認購近14倍，反應熱烈。

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該項目將於周一推售138伙，當中以價單形式發售137伙，以招標形式發售僅供1伙的天際特色單位。根據資料，項目以價單形式推出的137伙，實用面積250至716平方呎，包括9伙開放式、74伙為1房、37伙為2房、17伙為3房戶，折實價524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價20,339至25,999元，整批折實平均呎價23,250元。

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Miami Quay I 進行首輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商開價貼市，較市價約20%折讓，加上啟德區配套及規劃備受中產人士追捧，該行今日出席率理想，達7成，當中9成為用家。該行亦錄得一組客打算斥資1900萬元購入Miami QuayI 一間一房及一間兩房半單位。



MIAMI QUAY I提供648伙住宅單位，主打1房及2房標準分層單位，配以設施全善的臨海住客會所CLUB MIAMI。

陳永傑續稱，截至周六，9月一手成交達110餘宗，他指，本港確診人數反彈，令外出市民減少，對一手銷情帶來影響，期望政府盡快放寬入境檢疫限制，與國際接軌，令經濟活動重回正軌。而加息影響，相信市民早已做好心理準備，對物業市場衝擊不大。由於本月一手推盤量不多，陳永傑將本月原本預料2000宗一手成交，下調至1500宗。



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