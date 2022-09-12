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【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位

股樓投資 16:51 2022/09/12

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整體樓價持續下跌，新盤市場繼續熱鬧，由會德豐地產、恒地(00012)、新世界(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，今日（周一，12日）以價單連招標形式首輪發售138伙，當中137伙以價單形式出售。

發展商表示，該項目市場反應熱烈。首輪銷售銷情理想，截至傍晚，項目暫售出共42個單位，套現逾3.9億元。項目是日出席客人踴躍，不乏於區內工作的專業人士，包括從事教育、金融及醫療的專才，希望進駐Park Peninsula，備受追捧。

首輪銷售中，有客人購入2伙單位，斥資約$26,594,000購入第1座23樓A單位及第3座19樓H單位，其中第1座23樓A單位成交價1,908.7萬元，成交呎價26,658元，售價及呎價創項目標準分層單位新高，而第3座19樓H單位成交價750.7萬元，成交呎價23,832元，造價非常理想。

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此外，坐擁海景的第3座B單位2 房連儲物房(開放式廚房)戶型及第3座J 單位的1房海景戶最受歡迎，幾近沽清。
 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起，詳見【下一頁


該項目將於周一推售138伙，當中以價單形式發售137伙，以招標形式發售僅供1伙的天際特色單位。根據資料，項目以價單形式推出的137伙，實用面積250至716平方呎，包括9伙開放式、74伙為1房、37伙為2房、17伙為3房戶，折實價524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價20,339至25,999元，整批折實平均呎價23,250元。項目於周六（11日）晚上6時截票，累計總收票約2,048張，以首張銷售安排138伙計，超額認購近14倍，反應熱烈。

 

 

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【有相睇】啟德跑道區MIAMI QUAY I登場 示範單位陪你睇，詳見【下一頁


中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商開價貼市，較市價約20%折讓，加上啟德區配套及規劃備受中產人士追捧，該行今日出席率理想，達7成，當中9成為用家。該行亦錄得一組客打算斥資1900萬元購入Miami QuayI 一間一房及一間兩房半單位。


MIAMI QUAY I為PARK PENINSULA臨海住宅項目之一提供648伙住宅單位，主打1房及2房標準分層單位，配以設施全善的臨海住客會所CLUB MIAMI。
陳永傑續稱，截至周六，9月一手成交達110餘宗，他指，本港確診人數反彈，令外出市民減少，對一手銷情帶來影響，期望政府盡快放寬入境檢疫限制，與國際接軌，令經濟活動重回正軌。而加息影響，相信市民早已做好心理準備，對物業市場衝擊不大。由於本月一手推盤量不多，陳永傑將本月原本預料2000宗一手成交，下調至1500宗。

【多圖】Wetland Seasons Bay第3期登場　兩房至三房現樓單位陪你睇，詳見【下一頁

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