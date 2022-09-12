  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」

股樓投資 13:50 2022/09/12

分享：

分享：

二手樓市屢現減價成交，部份屋苑的二房單位的成交價回落至400餘萬元水平。屯門碼頭區的居屋屋苑兆山苑最近也錄「即睇即買」成交個案，兩房單位樓價只是420萬元。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡


祥益地產區域董事袁思賢表示，上述所錄成交單位為F座中層2室，實用面積546平方呎，間隔為兩房兩廳。新買家為外區首置客，鍾情該單位間隔實用及內籠寬敞，而且廳房景觀開揚，加上原業主有意換樓，所以即場大幅度劈價達40萬元，新買家有感樓價符合預算，遂便決定以420萬元（自由市場價）「即睇即買」上址作自住之用，以實用面積計算呎價為7,692元，屬低市價成交。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【帶你睇盤】知名藍籌屋苑連靚裝　一房叫價488萬，詳見【下一頁

原業主於1998年以約106.8萬元（自由市場價）購入，持貨至今，帳面獲利約313.2萬元，升值近3倍。

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬，詳見【下一頁


位於屯門碼頭區的居屋兆山苑，周邊環境恬靜。屋苑於1983年至1984年落成，樓齡約38年至39年，屋苑「清一色」提供546平方呎的兩房單位，實用率約81.4%，入場費低於500萬元以下就可以買到兩房單位，吸引不少上車客注目。項目總共有12座，提供約1,870伙，所以單位不設窗台。由屋苑前往屯門市中心需要乘車前往，車程約10餘分鐘。

【多圖】銅鑼灣THE HAYWORTH BY V連靚裝及家具出售　一房售價795萬起，詳見【下一頁


【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

 

 

開啟hket App，閱讀全文
居屋 地產 兆山苑 祥益地產

上一篇文章

【歐洲通脹】歐洲央行表示如高通脹長期持續 將採取更加明確措施

下一篇文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】烏克蘭反攻哈爾科夫地區 大舉收復東部地區部分領土 聲東擊西戰術令俄軍戰線崩潰
【俄烏戰爭】烏克蘭反攻哈爾科夫地區 大舉收復東部地區部分領土 聲東擊西戰術令俄軍戰線崩潰
湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥
湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥
【人間有愛】安達臣道天秤倒塌意外 41歲電工死者太太停收捐款 稱已得到許多資源望捐助他人
【人間有愛】安達臣道天秤倒塌意外 41歲電工死者太太停收捐款 稱已得到許多資源望捐助他人
【智能手機】iPhone 14系列內地現搶購潮 預購人數突破百萬人 Pro Max型號發貨已排到10月中下旬
【智能手機】iPhone 14系列內地現搶購潮 預購人數突破百萬人 Pro Max型號發貨已排到10月中下旬
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款