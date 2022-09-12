【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」

二手樓市屢現減價成交，部份屋苑的二房單位的成交價回落至400餘萬元水平。屯門碼頭區的居屋屋苑兆山苑最近也錄「即睇即買」成交個案，兩房單位樓價只是420萬元。

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祥益地產區域董事袁思賢表示，上述所錄成交單位為F座中層2室，實用面積546平方呎，間隔為兩房兩廳。新買家為外區首置客，鍾情該單位間隔實用及內籠寬敞，而且廳房景觀開揚，加上原業主有意換樓，所以即場大幅度劈價達40萬元，新買家有感樓價符合預算，遂便決定以420萬元（自由市場價）「即睇即買」上址作自住之用，以實用面積計算呎價為7,692元，屬低市價成交。

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原業主於1998年以約106.8萬元（自由市場價）購入，持貨至今，帳面獲利約313.2萬元，升值近3倍。

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位於屯門碼頭區的居屋兆山苑，周邊環境恬靜。屋苑於1983年至1984年落成，樓齡約38年至39年，屋苑「清一色」提供546平方呎的兩房單位，實用率約81.4%，入場費低於500萬元以下就可以買到兩房單位，吸引不少上車客注目。項目總共有12座，提供約1,870伙，所以單位不設窗台。由屋苑前往屯門市中心需要乘車前往，車程約10餘分鐘。

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記者：陳詠妍