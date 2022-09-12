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【樓市現象】樓價正尋底二手業主讓步 買家加快入市 周末二手成交量按周大升100%

股樓投資 20:14 2022/09/12

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不利消息充斥樓市，二手樓市交投現膠著狀態，樓價也持續尋底，二手業主也接受現實開始讓步，買家也趁機入市，剛過去的周末（10日及11日）二手樓市成交也明顯上升。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡


中原地產十大屋苑於剛過去的周末錄得16宗成交，按周急升1倍，創3周新高；中秋節三天假期則錄19宗成交，交投暢旺。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末正值中秋佳節，未有影響買家入市氣氛，港九新界各區均錄得交投，成交分佈平均，二手業主開始讓步擴大議幅，吸引觀望多時的買家，只要遇上合理價放盤即加快入市，可見樓價正尋底。市場利淡消息早已出現並正在消化，只要防疫措施進一步放寬，通關有望，經濟將即時復甦，樓價便尋底成功。

【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」，詳見【下一頁

港島區方面，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄5宗成交，本周末錄2宗交投，包括泰山閣高層C 室，實用面積722平方呎，三房兩廁，向東南，連雅致裝修，望街景，最初叫價1,500萬元，現大幅減價282萬元，以1218萬元易手，平均實用呎價16,870元。

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【帶你睇盤】知名藍籌屋苑連靚裝　一房叫價488萬，詳見【下一頁


 九龍區方面，中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗。新成交包括37座低層G室，實用面積517平方呎，兩房間隔，景觀開揚，議價後以618萬元沽出，折合實用呎價11,954元。

【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位，詳見【下一頁


新界區方面，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，同區一手新盤鎖起大批購買力，令區內二手交投持續放慢，業主議價空間已擴大至1至7%。嘉湖山莊本周末錄2宗成交，周末交投包括賞湖居5座高層B室，實用面積633平方呎，三房套房間隔，成交價648萬元，平均實用呎價10,237元。



【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你


 

 

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