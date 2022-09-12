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【消費旺場】中秋長假市民消費意欲高 東港城、北角匯、上水廣場等新地12大商場　營業額大升12%

理財智慧 14:57 2022/09/12

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今年中秋假期有一連三天，市民消費意欲高漲。受惠於中秋禮籃銷情及餐飲消費帶動，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk 天晉滙、life@KCC、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）都錄得營業額及人流的雙料增幅。

【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序，詳見【下一頁

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡


當中以餐廳及超市增幅最為顯著，疫情無阻市民外出做節，不少市民都踴躍消費，大手購買中秋月餅及禮品送禮，不少餐廳訂位早已於月初爆滿，入座率高達9成半至十成，部分更出現排隊人龍。

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新地12大商場亦與場內不同商戶及酒店聯手推出精美月餅及禮品換領，刺激銷情，多個商場中庭亦舉行特色展覽及活動，吸引大批市民進場，丁財兩旺，中秋假期（9月10日至9月12日）商場營業額及人流分別按年升12%及10%。

【銀髮商機】護老院都有咖啡吧懷舊餐廳 松齡力拓高端市場 CEO陳業強：「希望院友不覺得住在院舍中」，詳見【下一頁

 

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示：「中秋節人月兩團圓，是市民相當重視與家人團聚的日子，新地十二大商場人流暢旺，尤以餐飲商戶最為受惠，在3日中秋節長周末期間，營業額及人流分別按年升12%及10%。回顧第三季表現，傳統暑假黃金檔期加上第二階段電子消費券於8月發放第一期，全城消費氣氛熾熱，商場亦舉行不同主題活動及佈置吸納區內外客群。」
 

【消費資訊】上水廣場引入多間新店 包括餐廳、家品和美容珠寶 同場加推9月獨家優惠，詳見【下一頁

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

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記者：陳詠妍

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