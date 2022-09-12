【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間

受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩偏北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。環境保護署（環保署）預測今日（12日）稍後，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡



根據香港天文台預測，未來數日（13日至18日）廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染水平仍會維持在較高的水平。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序，詳見【下一頁】



環保署指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

【銀髮商機】護老院都有咖啡吧懷舊餐廳 松齡力拓高端市場 CEO陳業強：「希望院友不覺得住在院舍中」，詳見【下一頁】



市民可參閱衞生防護中心網頁（www.chp.gov.hk/tc/content/9/460/3557.html），以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。

【隧道加價】大欖隧道宣佈在本月18日起加價 將減少為所有車輛類別提供的優惠，詳見【下一頁】



【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍