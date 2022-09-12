  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間

理財智慧 12:33 2022/09/12

分享：

分享：

受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩偏北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。環境保護署（環保署）預測今日（12日）稍後，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 


根據香港天文台預測，未來數日（13日至18日）廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染水平仍會維持在較高的水平。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序，詳見【下一頁


環保署指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

【銀髮商機】護老院都有咖啡吧懷舊餐廳 松齡力拓高端市場 CEO陳業強：「希望院友不覺得住在院舍中」，詳見【下一頁


市民可參閱衞生防護中心網頁（www.chp.gov.hk/tc/content/9/460/3557.html），以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。

【隧道加價】大欖隧道宣佈在本月18日起加價 將減少為所有車輛類別提供的優惠，詳見【下一頁


【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
環保署 天氣 空氣污染 天文台

下一篇文章

曾淵滄：香港不跟足美國加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【俄烏戰爭】烏克蘭反攻哈爾科夫地區 大舉收復東部地區部分領土 聲東擊西戰術令俄軍戰線崩潰
【俄烏戰爭】烏克蘭反攻哈爾科夫地區 大舉收復東部地區部分領土 聲東擊西戰術令俄軍戰線崩潰
湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥
湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【人間有愛】安達臣道天秤倒塌意外 41歲電工死者太太停收捐款 稱已得到許多資源望捐助他人
【人間有愛】安達臣道天秤倒塌意外 41歲電工死者太太停收捐款 稱已得到許多資源望捐助他人
【智能手機】iPhone 14系列內地現搶購潮 預購人數突破百萬人 Pro Max型號發貨已排到10月中下旬
【智能手機】iPhone 14系列內地現搶購潮 預購人數突破百萬人 Pro Max型號發貨已排到10月中下旬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款