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【iPhone 14】美團啟用無人機運送iPhone 深圳首訂單僅耗時近6分鐘送貨

股樓投資 22:33 2022/09/18

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蘋果(美：AAPL)推出iPhone 14並於上周五(16日)在內地發售。消息指，內地外賣平台營運商美團(03690)今年除繼續以旗下騎手送貨，亦首次出動無人機送貨。在深圳開出的首筆iPhone 訂單，僅花了5分56秒便完成交貨。

凱萊英宣布 終止收購美國化學企業股權  詳情請看【下一頁

現時，美團無人機已在深圳參與送餐，包括食品、飲品和咖啡。今次參與運送iPhone代表美團無人機已把服務範圍擴大至數碼產品領域。截至上月，美團無人機已在深圳4個商圈落地，航線覆蓋十多個社區，為近2萬戶居民服務，且已完成逾7萬宗訂單。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

上周美團外賣公布，今年繼續與蘋果授權專營店合作，支持配送門店擴展到全國200多城，共1,000餘家。iPhone14線上下單後，騎手最快30分鍾送達，且免配送費。據統計，今年1至8月，在美團外賣平台上，蘋果商品銷量按年增長437％，iPhone銷量同比增長850％。

香港國際機場上月客運量 按年增1.1倍  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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