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【業績｜濠賭股】澳門勵駿上半年虧損逾4.8億元　按年收窄約30%　申請本月13日復牌

股市 23:31 2022/09/09

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澳門勵駿創建 （01680） 截至6月底止半年，股東應佔虧損4.85億元，按年收窄29.5%。每股虧損7.83仙，不派息。公司申請股份於聯交所恢復買賣，自9月13日上午9時正起生效。

澳門勵駿創建截至6月底止半年的經調整EBITDA為約1.605億元的虧損，較去年同期約1.329億元的虧損轉差約2760萬港元，按年虧損擴大20.8%。上半年收益5.44億元，按年升3.1%。

獨立核數師報告指，今年6月底，集團有流動負債淨額32.49億元，並於截至6月底止6個月期間錄得虧損淨額4.86億元。集團的銀行借款總額為23.73億元，其中23.7億元將自報告日期起未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物於今年6月30日為6600萬元。

報告續指，於今年6月30日，集團已違反若干貸款契諾條款，而於中期財務資料獲批准之日，集團仍在向債權人銀行（「此等銀行」）申請取得進一步豁免。該等違約行為構成違約事件，因此此等銀行可能會行使權利送達通知，要求立即償還所有未償還銀行借款包括利息。因此，銀行借款21.36億元已於集團於6月底的綜合財務狀況表中重新分類為流動負債，連同中期財務資料所載其他事項，表明存在重大不確定因素， 可能令集團持續經營能力存在重大疑問。獨立核數師不對集團的中期財務資料發表結論。

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編輯：胡學能

港股 澳門勵駿（01680） 核數師 派息 澳門 EBITDA

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