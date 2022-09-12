【銀髮商機】護老院都有咖啡吧懷舊餐廳 松齡力拓高端市場 CEO陳業強：「希望院友不覺得住在院舍中」

香港樓價高企，居住環境一般細小，不利居家安老，本港長者居於護老院的比例，是世界上首屈一指。據勞工及福利局及統計署的數據，2021年香港約有145萬名65歲或以上的居民，居於各類安老院舍的長者約有5.9萬人，佔了65歲以上人口的約4.1%。社會對安老服務的需求甚大，護老院也成行成市。於香港已有33年歷史的松齡護老集團，是護老院界的龍頭企業之一，不少人也聽過其名稱。

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創立於1989年的松齡護老集團，在2017年2月在香港聯交所掛牌，成本港首家在主板上市的護老集團。集團於全港設有11家院舍，其中有8家護老院舍及3家名為「尚耆．賢居」的高端護老院舍，集團有約500位員工、服務逾1,200名長者。上述8家護老院舍有參與政府的為甲一級改善買位計劃，是市場中最大的服務提供營運者。若以集團收入計算，集團也是市場上規模最大的五大護老集團之一。

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集團設有3家高端的護老院舍「尚耆．賢居」，分別為位於元朗的松齡雅苑、石硤尾的松齡樂軒，及九龍城蔚盈苑。松齡護老集團行政總裁兼執行董事陳業強表示，集團未來的重要策略，是積極拓展高端護老院。「現在香港面對人口老化，我們觀察到『老友記』跟以前的期望不一樣，他們在財富累積、知識水平及私隱上的追求在慢慢提高。我們從元朗的松齡雅苑中看到的經驗，就知道高端市場的需求很大，覺得有需要搶灘。」陳業強續稱，部分有一定財力的長者，知識水平很高，他們未必需要傳統護老院般的服務，「如傳統護老院，所有院友的作息時間一樣，現在很長者需要自主性，他們不介意支付更多錢。現在市場上提供這類具自主性服務的營運商很少，我們希望在這方面可以突圍。」

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集團早於2018年開始進軍高端護老院舍市場，在元朗YOHO MALL中開設首家走高端路綫的院舍松齡雅苑。該院舍面積達3.5萬平方呎，只設有68個床位，人均面積（計入公共地方）達500平方呎。松齡雅苑設有獨立單人房間和雙人套房，每個單位也設有共享客廳、飯廳、沐浴間，院內消閒設施也甚多，包括有影視室、卡拉OK、圖書館、電腦閣、麻雀房、室內花園、理髮室、咖啡吧、餐廳、傾心閣等。「院舍設於商場中，我們希望院友不覺得自己住在院舍中，疫情前家人可隨時接長者出去飲茶吃飯、或睇戲，是無障礙式護老院。」現時松齡雅苑的入住率達九成，成績十分不錯。

及至3年前，集團於石硤尾南昌街開設第2間高端護老院舍松齡樂軒，項目有103個獨立房間，現時入住率約六成。陳業強說，松齡樂軒的特色，就是於該處提供懷緬治療，設置模擬社區空間，以香港60年代社區設施為主題，設施包括懷舊餐廳、懷舊街、巴士站、運動公園、室內花園及感官牆等。「我們利用一些境物、舊影像到刺激他們的思維，也跟他們傾談，鼓勵他們講多些出來，延續長者對社區的回憶和身份認同感；同時也有設置園藝治療，讓長者可以栽種植物，希望這些熟悉的環境能提升長者對院舍的安全感和歸屬感。」

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致力提升護老院質素

現時松齡旗下普通院舍的宿位（有參與政府的「改善買位計劃」（甲一級））的每月收費約1.7萬元至1.8萬元；至於3家高端護老院「尚耆．賢居」，每月收費由4萬至5萬元起，視乎服務程度，最高的收費甚至可達每月10多萬元，「其實有些長者於私家醫院長期居住，每月收費可能已經達30多萬元；而我們提供較貼身的照顧，也有專業的團隊，提供類似的服務，費用約10多萬元，較為便宜。」今年第四季，集團將於銅鑼灣禮頓道開設多一間高端院舍。他指出，以上項目期望可提供更多專科醫療的服務，「銅鑼灣項目鄰近養和醫院，聖保祿醫院等私立醫院，我們希望這個項目可以有多些專科醫生可以幫助老人家服康，及提供一些專科的醫療。」

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設獨家健康物管服務

除開拓高端市場外，松齡也計劃推出「健康物管」服務，跟發展商合作，為大型屋苑的長者提供護理服務。「過去一些大型屋苑，可能主力推銷會所游泳池有多大、會所有多適合兒童，現在有愈來愈多屋苑提倡長者友善服務，我們只需要在會所中設置服務點，住客如使用我們的服務，就可享用上門服務，例如協助評估單位是否適合用作安老用途，我們也提供加裝服務，包括廁所中裝上動態感應器。」陳業強指，「健康物管」服務對本港整個人口結構而言，絕對是個藍海，潛力很大，現在集團已跟一些大型發展商傾談以上計劃，希望於未來推出。

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以上內容節錄自《iMoney Focus》772期封面故事。

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記者：陳詠妍