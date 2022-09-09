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【貓眼娛樂1896】內地電影檔期復甦趨勢 貓眼娛樂：內地暑期檔期票房達91.3億人民幣

股樓投資 22:36 2022/09/09

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貓眼娛樂（01896）旗下貓眼研究院公布，內地暑期檔期票房錄91.3億元人民幣，多項指標及數據反映內地電影檔期呈穩步回升及持續復甦趨勢。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

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貓眼研究院指，相較2017年至2019年暑期檔期平均數值，包括暑假檔期總人次、暑期日均場次、場均人次等多項指標，今年暑期檔期均已恢復過半。而今年暑期檔期票房破億元新片達到96套，較2017年至2019年期間平均每年133套恢復72%。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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記者：張以正

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