【貓眼娛樂1896】內地電影檔期復甦趨勢 貓眼娛樂：內地暑期檔期票房達91.3億人民幣

貓眼娛樂（01896）旗下貓眼研究院公布，內地暑期檔期票房錄91.3億元人民幣，多項指標及數據反映內地電影檔期呈穩步回升及持續復甦趨勢。

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貓眼研究院指，相較2017年至2019年暑期檔期平均數值，包括暑假檔期總人次、暑期日均場次、場均人次等多項指標，今年暑期檔期均已恢復過半。而今年暑期檔期票房破億元新片達到96套，較2017年至2019年期間平均每年133套恢復72%。

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記者：張以正