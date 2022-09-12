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曾淵滄：香港不跟足美國加息

名人薈萃 10:03 2022/09/12

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今年3月開始，美國聯儲局接二連三地加息，但至今為止，香港銀行界的最優惠利率（P）仍未加，按揭利率的封頂位也只在近日才加0.25厘，一般達2.75厘。同時，也有銀行提供1年期定息按揭貸款，利率也是2.75厘，換言之，就算美國再加息，貸款人仍可以以2.75厘的利率為未來的1年供樓。
1年之後，估計美國已不可再加息，更可能是轉為減息。翻查過去數10年聯儲局加息的記錄，一般上加息周期只有1年罷了，超過1年的加息，加息幅度極溫和，這只能算是調整超低息的環境至較正常的環境。

 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 


香港銀行不貿然加息
為甚麼香港的銀行沒有跟足美國的加息步伐？答案很簡單，那就是香港的銀行體系有太多借不出去的錢，銀行之間競爭激烈，誰也不敢貿然加息。今年年初，聯儲局加息之前，一些香港本地銀行股價炒起，當時投資者以為美國一加息，香港的銀行會馬上跟着加貸款利率，但不加存款利率，擴大利率存貸的差距，也就擴大利潤，一直到美國正式加息，投資者才發現香港的銀行沒有能力跟隨聯儲局加息，使到股價迅速打回原形，回到炒起前的水平。
這場誤會使到跟風炒作本地銀行股的人虧了錢，但也為供樓的人提供一個重要的訊息，那就是本地按揭市場競爭激烈，不必太擔心按揭利率會飛升。現在，市場已經有1年期的定息按揭，利率2.75厘，想買樓者只要計算過自己有能力支付這個水平的利息，就可以考慮買樓。聯儲局還會加息多少厘？雖然不易估計，但是聯儲局已經清楚的說明加息的決定會參考通脹率。

 

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 


美國通脹還會再上升？
美國通脹再上升估計機會不大，目前美元滙率創新高，美滙指數超過110，美元強的結果是入口商品變得較便宜，而美國人的日常生活用品大部分都靠入口，因此，強美元有壓抑入口通脹的功能。
此外，高利率已使到美國的房地產價格下跌，房價下跌，租金也會下跌，而租金是計算通脹率的一個重要部分。最近，美國總統拜登（Joe Biden）決定不改變對中國商品徵收額外入口關稅，較早之前，拜登多次說打算取消這些關稅降低通脹，現在拜登改變主意，相信原因是拜登很有信心美國的通脹已開始受控。

＊以上內容輯錄自第777期《iMoney》置業安居

 

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