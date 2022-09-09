【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據

蘋果新旗艦機iPhone 14系列正式登場，本港電訊商開始推出iPhone優惠吸客，SmarTone已於周五8時開始正式接受客人預訂iPhone 14系列。所有5G新客戶上台計劃及所有買機付款方式，都是劃一機價。視乎所選型號，買機上台與現有客戶均可享最少800元、最多1700元機價折扣。

以最入門版本的128GB iPhone 14為例，優惠機價6,099元。5G月費計劃則須另付月費。

SmarTone的優惠機價詳細如下：

iPhone 14

iPhone 14 Plus

其他優惠重點如下：



• 客戶可分期或消費券一次過付款

• 選擇消費券一筆過付款，可享5G無限本地數據（速度不高於1Mbps、價值：1,440元）

• 如選擇iPhone for Life： 即享36個月免息免手續費分期，每月供款低至170元

• 恒生信用卡客戶可享額外高達550元月費回贈

• 買機送12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」

• 5G入場月費由238元起，高中低數據用量服務都有得選擇

• 已登記SmarTone RED Pass 的客戶，只需於訂購開始後首48小時內行使RED Pass落實訂購，可更快取機。

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記者：余倩敏