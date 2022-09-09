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【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據

宏觀解讀 22:28 2022/09/09

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蘋果新旗艦機iPhone 14系列正式登場，本港電訊商開始推出iPhone優惠吸客，SmarTone已於周五8時開始正式接受客人預訂iPhone 14系列。所有5G新客戶上台計劃及所有買機付款方式，都是劃一機價。視乎所選型號，買機上台與現有客戶均可享最少800元、最多1700元機價折扣。

以最入門版本的128GB iPhone 14為例，優惠機價6,099元。5G月費計劃則須另付月費。

SmarTone的優惠機價詳細如下：

iPhone 14

iPhone 14 Plus

其他優惠重點如下：

•    客戶可分期或消費券一次過付款
•    選擇消費券一筆過付款，可享5G無限本地數據（速度不高於1Mbps、價值：1,440元）
•    如選擇iPhone for Life： 即享36個月免息免手續費分期，每月供款低至170元
•    恒生信用卡客戶可享額外高達550元月費回贈
•    買機送12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」
•    5G入場月費由238元起，高中低數據用量服務都有得選擇
•    已登記SmarTone RED Pass 的客戶，只需於訂購開始後首48小時內行使RED Pass落實訂購，可更快取機。

相關文章：

【iPhone 14】CSL Mobile 即日起接受登記蘋果新機iPhone 14系列　指定上台買機平至少800元、舊客送世界盃NowE通行證（附價目表）

【iPhone14】新iPhone「換代不換芯」上代更吸引？　iPhone13、12減價後較iPhone14入場費慳最多1700元？

記者：余倩敏

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電訊商 5G 著數優惠 iPhone 14 SmarTone iPhone

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