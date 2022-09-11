【疫市營銷】日本清酒熱捧　去年的進口貨值按年升逾六成

香港多哈日族，近年愈來愈多人愛上清酒。據政府統計處數據顯示，近5年的日本清酒進口貨值持續有雙位數字上升，2021年的進口貨值更按年上升61.6%。

唎酒師Henry指出：「和食文化興起，加上疫下港人不能外遊，香港的Omakase（廚師發辦）就成為大熱。」但有商會表示，消費者未必懂得選擇自己口味，反而是按品牌「魚群式」購買。

▲ 2021年日本清酒的進口貨值，按年上升61.6%。(法新社資料圖片)

港人只按品牌「魚群式」購買

唎酒師Henry指出，雖然目前的本地日本清酒市場仍不及葡萄酒市場龐大，但港人購買清酒的趨勢持續上升。不過，亦要先了解市場形勢，才能在疫下站穩腳。Henry指出，以最容易入口、果香豐富和比較甜的清酒最受港人歡迎，並笑言：

跟香港人介紹日本釀造的清酒，他們便搖頭拒絕，推介純米吟釀或者更高級的純米大吟釀，他們便很樂意接受。

日本清酒文化交流會會長何亮志也認同，隨着日本菜式在本地愈趨普及，港人用餐時習慣配搭相應的酒，因而推動日本清酒的銷售。惟他認為，消費者未必懂得選擇合適的口味，反而是按品牌「魚群式」購買，大品牌的清酒會較受歡迎。

銷售日本清酒的酒商「伊勢酒業」的創辦人之一許灝衡（Terry）表示，近來日本清酒文化在香港成為新潮流，由於大多客人不太了解清酒味道，大眾又只認識一些大品牌，例如菊正宗、上善如水、獺祭等。他在疫下銷售相應品牌時，會發掘更多不同口味，提供更多元化的款式。「大品牌不代表能貼合每人的口味。」

▲ 現時純米大吟釀等級的清酒，不一定是以果香為主。(法新社資料圖片)

盆菜、大閘蟹也可配清酒？

Henry解釋，港人較容易被固有框架規限，除了他們慣常喜歡的產品或味道外，例如認定純米大吟釀的味道果味濃和甜，一般便較難接受新口味。實際上，現時純米大吟釀等級的清酒，不一定是以果香為主。

何亮志相信，普及酒清文化，而不是按潮流而行，「近20年都只做自己代理的品牌」，並定期舉辦一些宣傳、推廣活動，例如清酒酒會、品酒活動，以及按季節銷售相應的清酒。

隨着「食中酒」流行，即是清酒配搭各種佳餚，「伊勢酒業」的許灝衡建議客人配搭日本菜以外的美食，例如中餐、西餐或東南亞美食，甚至乎是港人最愛的盆菜、大閘蟹等，藉以擴展市場。

大閘蟹不一定選擇花雕酒，日本清酒也可以配搭，但只限蟹肉。

他續稱，由於要揀選適合的清酒不容易，故大部分清酒都提供試飲服務，希望客人可選得適合自己的款式，務求在潮流之中，找到屬於自己的味道。

記者﹕馬意文



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