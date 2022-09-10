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【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離

股市 20:30 2022/09/10

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【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離

香港入境隔離政策已放寬至「3+4」，但仍要在酒店強制隔離三日，半島酒店母企大酒店 （00045） 行政總裁郭敬文接受專訪時表示，對香港半島酒店而言，帶來的海外客人生意有限，直言「若有隔離需要，好多人都不會覺得吸引」，對酒店房租的刺激作用細。

至於9月起自澳門及內地經機場抵港可免「檢測待行」，但海外抵港仍未放寬。他稱，這對海外來港人士的心理有影響，因擔心到達後檢測出現陽性結果。

Staycation不是高利潤業務

疫情爆發後，酒店紛以Staycation吸引本地客，郭敬文形容，「節目已經諗到盡，本地套票在房租包括好多優惠，effective room rate（有效房價）低於平時的房租好多，對大酒店而言不是一個高利潤的業務」，又認為短綫香港旅遊業的前景仍不太明朗。

相反，海外的入境限制大致消除，帶動歐美旅遊人流大增，也令大酒店上半年歐美地區生意收入超越香港業務。

歐美現「報復式旅遊」　難言收入已轉勢

郭敬文提到，自己數月前到英國及歐美出席會議，觀察到當地機場「塞滿人」，且不吝嗇消費，五星級酒店房租甚至高於疫情前的水平，可見疫情管控措施對旅遊業務的影響力。雖然集團歐美地區生意大致復常，但認為許多需求為「報復式旅遊」，難言收入勢頭能否持續。

由於集團資產集中在亞洲，尤其是中國及香港，因此，郭敬文形容，集團業績距離復常仍有很遠距離。然而，大酒店目前仍有不少發展中項目，因為「雖然短期困難，但目前工作是為了得到長綫的效果」。

另外，酒店業同樣面對通脹問題，其中以人力成本壓力最大，加上年輕人未必願意投身，行內人手出現短缺。因此，大酒店今年初已加薪兼發放花紅，形容幅度「具市場競爭力」，並且新增「照顧者假期」、全職員工子女可享醫療保險等福利。

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編輯：袁諾曦

港股 大酒店（00045）

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