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【防疫措施】機組人員抵港毋須3天酒店隔離、惟須醫學監察　國泰：航班運力需時數月逐步增加

股市 20:41 2022/09/09

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​政府宣佈調整機組人員的檢疫安排，抵港3天內接受醫學監察，但毋須酒店隔離，新安排將於9月10日零時零分起生效。

新安排下，往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，抵港後須於機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果後可離開機場，返回社區後須定期接受檢測。所有駐港機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間，須繼續遵守閉環式安排，避免與當地的社區接觸。

政府已要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員遵從醫學監測期間的要求。航空公司需要承擔責任，負責監察及查核其機組人員的行蹤紀錄。若航空公司未有盡職履行其監察的責任，或發現違規情況，相關機組人員的特定檢疫安排的資格將會被取消。

國泰：可恢復更多往來不同目的地航班

國泰航空 （00293） 歡迎上述檢疫要求，指有關調整將令國泰可恢復更多往來不同目的地的航班，有利促進旅行活動逐步恢復，及加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。
 
國泰續指，儘管會繼續在可行情況下盡快增加航班，惟重建航班運力需要一定時間，因為要確保營運準備充足，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊。此外，由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力要數個月才能逐步增加。
 
國泰又表示，機組人員在香港以外地方停留時，會繼續嚴格遵守所有隔離要求，當中包括乘搭指定點對點交通往返機場及機組人員酒店、在往返機場的途中全程配戴口罩，及在指定酒店房間內自我隔離。

相關文章：

【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業

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記者：余倩敏

疫情 國泰航空 機場 香港 國泰航空（00293）

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