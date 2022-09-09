【小米造車】 小米工程樣車已基本完成 或推出系列車型 定價料30萬元人幣之內

近期小米（01810）造車不斷傳出新消息。最新有內媒引述內部員工消息報道，小米（01810）電動車取得進展，工程樣車已基本完成，目前正處於軟件集成階段，預計在下月中旬前後可完成此階段，並將進入測試環節。然而惠譽發表研究報告指，小米計劃加大對電動汽車業務投資，其評級下行壓力或加大。

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股價走勢上，小米今日（9日）隨大市回升，曾高見10.9元，最多升3.2%，收報10.8元，升2.3%，成交額8.9億元。值得留意的是，股價自6月底升至14.22元後跌跌不休，至今累跌近25%。

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報道又指，通常測試環節後，包括冬測中的手工件及系統軟件測試，最後將開模生產模具件，並指可能不只推出一款車型，大概會在20萬至30萬元人民幣價格區間推出系列車型。報道又引述內部員工指，相信冬季標定測試後，與車輛量產相關的規劃可正式提上日程。

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記者：郭秀慧