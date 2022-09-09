【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序

蘋果在剛舉行的秋季發布會上，為旗下三大產品線發表了全新型號產品，新產品包括了Apple Watch Series 8、Apple Watch SE（第2代）、Apple Watch Ultra、AirPods Pro（第2代），以及iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus及iPhone 14。用戶由今日（9月9日）晚上8時起，可通過蘋果官網或《Apple Store》應用程式進行預訂。

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今年iPhone 14系列全球大加價，但拜聯繫匯率所致，本港售價只比去年貴了100元，iPhone 14 Pro Max（6.7吋）由9,399元起，iPhone 14 Pro（6.1吋）由8,599元起，iPhone 14 Plus（6.7吋）由7,699元起，iPhone 14（6.1吋）由6,899元起。順帶一提，在香港、澳門及中國大陸購買的iPhone 14系列，並無法使用全新的衛星SOS緊急服務（Emergency SOS via satellite）功能。

iPhone 14 Pro系列及iPhone 14將於9月16日起發售，iPhone 14 Plus就由10月7日起發售，用戶由今晚（9月9日）晚上8時起可於官網進行預訂。當用戶進入iPhone 14系列的購買頁面，選好型號、顏色及儲存空間後，便可以通過「Apple Trade In換購計劃」，將手頭上舊型號iPhone賣給蘋果，從而減省購買新機的成本。舊機具體的估值會因應機身狀態而略有差別，以下是官方提供的最高參考估值：

iPhone 13 Pro Max：最高達5,750元 iPhone 13 Pro：最高5,150元 iPhone 13：最高達3,750元 iPhone 13 mini：最高3,100達元 iPhone 12 Pro Max：最高達4,350元 iPhone 12 Pro：最高達3,700元 iPhone 12：最高達2,900元 iPhone 12 mini：最高達2,350元 iPhone SE（第2代）：最高達1,000元 iPhone 11 Pro Max：最高達3,100元 iPhone 11 Pro：最高達2,650元 iPhone 11：最高達2,100元 iPhone XS Max：最高達1,900元 iPhone XS：最高達1,400元 iPhone XR：最高達1,300元 iPhone X：最高達1,250元 iPhone 8 Plus：最高達1,050元 iPhone 8：最高達650元 iPhone 7 Plus：最高達650元 iPhone 7：最高達400元 iPhone 6s Plus：最高達300元

根據蘋果網站提供的資料，「Apple Trade In換購計劃」的運作方式如下所示：

1. 看看用戶智能電話的換購價值。 2. 回答幾條問題，便知道裝置的換購估值。蘋果會在收到你的換購裝置並完成評估後，按你的付款方式辦理換購回贈。 3. 準備好用於換購的裝置。 4. 用戶在收到新iPhone之前，先保留用戶用於換購的裝置。蘋果會向用戶發送電郵，說明如何送交用戶的換購裝置或安排速遞公司取件，並指導用戶備份和轉移資料。 5. 在收到新iPhone的14日內寄送用戶的換購裝置。 6. 蘋果收到用戶的裝置後，會有團隊檢查並核實裝置狀況。如一切無誤，換購程序便大功告成。如果用戶的裝置狀況不符合描述，蘋果會以電郵向用戶提供下一步指示。

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責任編輯：嚴浩文