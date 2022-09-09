  • 29°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 21:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬

股樓投資 20:55 2022/09/09

分享：

分享：

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報171.83點，創185周新低，而各區大型屋苑也繼續出現「時光倒流價」，其中將軍澳都會駅有三房套單位剛以850萬元易手，造價重回至2017年水平。 

中原地產伍錦基表示，都會駅3座高層C室，實用面積629平方呎，三房套間隔，原叫價1,040萬元，終減價190萬元，以850萬元沽出，實用呎價13,514元，售價重回2017年水平。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

資料顯示，原業主於2005年以389萬元購入上址，持貨17年，現帳面賺461萬元，物業期內升值約119%。

同場加映【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

同場加映【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 都會駅 將軍澳 中原地產 私人屋苑

下一篇文章

【帶你睇盤】知名藍籌屋苑連靚裝　一房叫價488萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
再多間大行出手應對加息期　中銀香港加H按封頂息
再多間大行出手應對加息期　中銀香港加H按封頂息
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
【半導體】研調機構: 台積電Q3有望超越三星 首居全球半導體龍頭
【半導體】研調機構: 台積電Q3有望超越三星 首居全球半導體龍頭
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【理財個案】單身女高管手持逾2000萬資產 卻仍為退休生活感迷惘 如何利用政府年金安享晚年?
【理財個案】單身女高管手持逾2000萬資產 卻仍為退休生活感迷惘 如何利用政府年金安享晚年?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款