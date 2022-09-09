【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報171.83點，創185周新低，而各區大型屋苑也繼續出現「時光倒流價」，其中將軍澳都會駅有三房套單位剛以850萬元易手，造價重回至2017年水平。

中原地產伍錦基表示，都會駅3座高層C室，實用面積629平方呎，三房套間隔，原叫價1,040萬元，終減價190萬元，以850萬元沽出，實用呎價13,514元，售價重回2017年水平。

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資料顯示，原業主於2005年以389萬元購入上址，持貨17年，現帳面賺461萬元，物業期內升值約119%。

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