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【內房股】 逾20城市推行「一人買房全家幫」 內房股急彈

股樓投資 19:54 2022/09/09

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據內媒報道，近日多個地方政府繼續出台購房支持政策，其中自海南省「一人買房全家幫」政策後，今年以來已超過24個城市實施，以三、四綫城市為主。受政策帶動，內房及物管股急升，碧桂園（02007）成今日（9日）表現最好藍籌，急升16.8%，報2.57元；同系碧桂園服務（06098）升勢緊隨其後，大升10.5%，報16元；龍湖集團（00960）升7.4%，報28.25元；華潤置地（01109）升5%，報33.7元；中海外（00688）升4.1%，報22.9元。

同場加映﹕【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

上周五（2日），海南省住房公積金管理局發布《關於調整住房公積金使用政策的通知（徵求意見稿）》，其中提出制定「一人購房全家幫」相關住房公積金互助使用政策，包括提取支付首付款業務和對衝償還住房公積金貸款業務。而「一人買房全家幫」，即是子女買樓可提取父母住房公積金賬戶餘額，父母亦可作為共同還款人。報道引述業內人士指，由於措施有效果，部分一綫城市也想參與。

【旭輝 884】 旭輝13.4億沽英皇道重建住宅項目 買家為宏安地產 股價一度升逾7%【見下頁

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據內媒統計，8月已有天津、江西贛州、河北滄州、河北秦皇島、河北唐山、河北定州、廣東潮州、廣東珠海、湖南邵陽、四川資陽、雲南楚雄、安徽池州、安徽馬鞍山、浙江湖州、湖北咸寧、甘肅定西等20餘地發布相關政策，支持「一人購房全家幫」。

同場加映﹕【青姐話】 大淡好收尾 淡倉話之你

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記者：郭秀慧

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港股 碧桂園 地產 碧桂園服務（06098） 珠海 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 物業管理股 碧桂園（02007）

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