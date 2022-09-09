【帶你睇盤】知名藍籌屋苑連靚裝　一房叫價488萬

上一篇文章
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價 三房套850萬沽 呎價僅1.35萬
二手樓價持續下跌，各區筍盤增多，而今期利嘉閣推介的沙田第一城是其中之一。沙田第一城最大賣點是知名藍籌屋苑，交投量一直較為穩定，日後轉手也相對容易。
放盤單位為1期2座中層G室，實用面積327平方呎，一房間隔，現叫價488萬元。從代理提供的相片可見，單位有新淨裝修，而且外望河景。
|放盤單位
|沙田第一城1期2座中層G室（物業編號：BI43973347）
|實用面積
|327平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|488萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你
同場加映【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢