【帶你睇盤】知名藍籌屋苑連靚裝　一房叫價488萬

二手樓價持續下跌，各區筍盤增多，而今期利嘉閣推介的沙田第一城是其中之一。沙田第一城最大賣點是知名藍籌屋苑，交投量一直較為穩定，日後轉手也相對容易。

放盤單位為1期2座中層G室，實用面積327平方呎，一房間隔，現叫價488萬元。從代理提供的相片可見，單位有新淨裝修，而且外望河景。

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放盤單位 沙田第一城1期2座中層G室（物業編號：BI43973347） 實用面積 327平方呎 間隔 一房 叫價 488萬元 賣點 間隔四正實用，裝修企理。

景觀開揚，不會樓望樓。

屋苑配套完善，步行約10分鐘到港鐵站，附近亦有多條前往全港各區巴士綫，交通便利。

首期低至49萬，上車之選。

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