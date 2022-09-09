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【帶你睇盤】知名藍籌屋苑連靚裝　一房叫價488萬

股樓投資 20:46 2022/09/09

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二手樓價持續下跌，各區筍盤增多，而今期利嘉閣推介的沙田第一城是其中之一。沙田第一城最大賣點是知名藍籌屋苑，交投量一直較為穩定，日後轉手也相對容易。 

放盤單位為1期2座中層G室，實用面積327平方呎，一房間隔，現叫價488萬元。從代理提供的相片可見，單位有新淨裝修，而且外望河景。 

    點擊圖片放大
    +12
    +11
放盤單位 沙田第一城1期2座中層G室（物業編號：BI43973347） 
實用面積 327平方呎
間隔 一房
叫價 488萬元
賣點
  • 間隔四正實用，裝修企理。
  • 景觀開揚，不會樓望樓。
  • 屋苑配套完善，步行約10分鐘到港鐵站，附近亦有多條前往全港各區巴士綫，交通便利。
  • 首期低至49萬，上車之選。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3DdRxDF

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 利嘉閣 沙田第一城 私人屋苑

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