【歐洲能源危機】歐部長拒設俄氣價上限　油價先彈2%

▲ 【歐洲能源危機】歐部長拒設俄氣價上限

歐盟能源部長在布魯塞爾參與緊急會議，商討歐洲能源危機，與會官員反對僅對俄羅斯入口天然氣設置價格上限，並促請歐洲議會制定措施，在不影響供應下，減低所有天然氣價格。官員亦希望限制能源企業過多的利潤，以及在能源企業被大規模追收保證金下，為緊張的能源市場全力提供流動性。

由於官員不支持僅對俄羅斯能源設價格上限，油價反彈2%，紐約期油報85.18美元，布蘭持期油報90.97美元。不過，官員仍希望壓低天然氣價，歐洲天然氣期貨仍跌約6%。

另外，據外電報道，歐洲央行正加緊向銀行摸底，以了解銀行對能源市場及企業的流動性枯竭的應對準備情況。消息指，歐洲央行8月致函銀行，要求評估俄羅斯斷氣對業務的影響，銀行對於9月中回應，其後於月底再溝通。

隨着能源危機升級，銀行面對損失的壓力加大，可能影響銀行恢復派發股息的進度，監管機構正敦促銀行要有足夠的準備金來應對違約。

【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻 挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限 一文看清歐洲能源危機（不斷更新）

記者：譚志偉