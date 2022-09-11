▲ 【可持續發展】信和可持續目標加碼 今年攻3重點 每年審視策略 「需貼地實行」

信和集團早前將《可持續發展願景2030》目標，由23個增至38個。信和集團指，近3年可持續發展得很快，與不同持份者合作，推動38個涉及不同範疇的目標，而今年在可持續發展方面有3大重點，分別是減少碳排放、循環經濟及生物多樣性。

信和集團助理可持續發展總經理郭鎧怡接受本報專訪時表示，信和集團在減碳藍圖上與科大合作，以科學基礎減量目標制定全方位計劃，銳意2050年前實踐碳中和目標，並針對集團的物業發展、營運管理及協同合作3大範疇，訂定具體減碳策略及中期目標，舉例稱，以2018年水平為基數，將每平方米的範疇一及範疇二溫室氣體排放量減少53.1%的科學基礎目標，同時就範疇三溫室氣體排放制定減量目標。

集團每年審視相關的可持續發展策略

「近3年可持續發展行得好快，這個趨勢很好。」郭鎧怡指，信和集團重視與不同持份者合作，「無大家的參與是做不到的」，只有多合作、多溝通，才有進步，所有可持續發展目標都要透過多方合作才能完成。集團每年審視相關的可持續發展策略，以及ESG評級需求，有些策略並非一年就能做完，每年都需要審視成效，再作調整。

她透露，信和集團去年開始在可持續發展報告上，按照氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的框架作出披露，同時也會諮詢外部顧問建議，希望將可持續發展融入集團不同業務，「需要貼地去實行」，因為氣候變化影響深遠。

循環經濟可以將物件的生命延續

信和集團企業市務及傳訊部總經理李玲鳳表示，可持續發展涵蓋的範圍很闊，所以信和集團每隔一段時間都會進行調查，了解市場關注點，藉以集中於數大範疇，推動可持續發展，當中減碳是近年重點主題之一。

她續稱，除減碳外，循環經濟是國際間很熱門的話題，過去經濟發展只屬綫性經濟，但循環經濟可以將物件的生命延續，不但可減少廢物，而且具經濟效益，因此集團建構推動「循環經濟」概念的平台Go Circular，創造經濟與環保雙贏。集團早前便透過研發室與EcoBricks合作，將塑膠廢料升級為可持續環保磚EcoBricks，延續塑膠生命，符合循環經濟概念。

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記者：陳韻妍