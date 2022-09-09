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【SPAC上市】INTERRA ACQ-Z 7801下周五掛牌成本港第四隻SPAC 預計集資10億元

股樓投資 22:25 2022/09/09

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內地私募股權基金春華資本、農銀國際資管旗下ABCI AM Acquisition成立的INTERRA ACQ-Z（新上市編號：07801）將成為第4隻於本港上市的特殊目的收購公司（SPAC）。該公司擬發行約1億股A類股份及4004萬份上市認股權證，A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%，將於下周五（16日）掛牌；聯席保薦人為農銀國際及摩根大通。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

其中，A類股份每手買賣單位為11萬股的方式進行買賣，初始價值為每手110萬元，每股發行價為10元。上市認股權證將以每手買賣單位2.2萬份上市認股權證的方式進行買賣。每5股A類股份獲發2份上市認股權證。額外認股權證權利方面，每5股A類股份獲發1份上市認股權證。

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集資所得款項總額為10.01億元，將以現金或現金等價物的形式在託管賬戶中持有。此外，公司將獲得來自出售發起人認股權證的所得款項總額將為3560萬元，將於託管賬戶以外持有，擬將約2800萬元用於支付與發售有關的開支，其將於發售完成後支付；約760萬元用於一般營運資金；及與特殊目的收購公司的併購交易有關的開支，其總額為目前無法估計。

有關招股文件指，INTERRA ACQ-Z尚未選擇任何特定的併購標的，其投資策略聚焦大中華地區從事創新科技、消費及新零售、高端製造、醫療健康及氣候行動等領域的高增長型公司。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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記者：張以正

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集資 INTERRA ACQ－Z（07801） IPO 港股

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