【內銀股】人行更新系統重要性銀行名單　4大內銀齊屬第2組、民行重要性降1級

▲ 人行更新系統重要性銀行名單。

人行及內地銀保監發佈今年中國系統重要性銀行名單，名單根據內銀的系統重要性分為5組，以第5組重要性最高，第1組則最低。未有內銀獲列入最重要的第5組。至於第4組則由4大內銀包辨，即中行 （03988） 、建行 （00939） 、農行 （01288） 及工行 （01398） 。

第3組有交行 （03328） 、招行 （03968） 及興業銀行，合共3間內銀。第2組有中信銀行 （00998） 、郵儲行 （01658） ，以及本港未有上市的浦發銀行。

第1組的9間內銀，包拾本港上市的民行 （01988） 及光大銀行 （06818） ，以及平保 （02318） 旗下的平安銀行。值得留意的是，民行去年屬第2組，今年則被歸為第1組。

人行去年10月發佈「系統重要性銀行附加監管規定（試行）」，按內銀系統重要性將其分為5組。第1組至第5組依次分別適用於0.25%、0.5%、0.75%、1%及1.5%的附加資本要求。

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記者：余倩敏