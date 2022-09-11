【外圍一周前瞻】聚焦美國8月通脹數據　料CPI放緩至8.1%（附數據表）

▲ 【外圍一周前瞻】聚焦美國8月通脹數據 料CPI放緩

美國聯儲局議息前，投資者宜先留意美國8月通脹數據，市場預期CPI按年升幅回落0.4個百分點至8.1%，按月甚至跌0.1%，但預期核心通脹會上升0.2個百分點至6.1%，按月升幅則維持0.3%。

同時，市場預期PPI數據也會回落，料8月PPI最終需求按年增長大幅回落0.9個百分點至8.9%。

儲局加息步伐為環球風向標，諾偉（Nuveen）首席投資官 Saira Malik表示，預計儲局將採取更加鷹派的政策，令市場不確定性增加，今年夏天的熊市反彈可能將進一步回調，甚至重新測試6月中低點。

該行指，股票市場上高盈利增長和定價能力的公司，不但可舒緩通脹壓力和提高利潤率，更能繼續為投資者提供大量投資機會。在避險環境下，該行正在醫療保健版塊中尋找投資機會，因行業增長前景佳，而且股息增長理想，能持續帶來穩定收入，提高總投資回報，因此深受投資者信賴。

值得留意是，英倫銀行原訂周四（15日）公布議息結果，但由於英女王伊利伯二世逝世，英國處於全國哀悼期，故決定將議息會議推遲一周，至當地時間9月22日中午12時公布。

美國本周重要數據一覧 日期 項目 預測 前值 13/09/22 8月CPI（按年） 8.1% 8.5% 8月核心CPI（按年） 6.1% 5.9% 14/09/22 8月PPI最終需求（按年） 8.9% 9.8% 8月核心PPI（按年） 7% 7.6% 15/09/22 首領失業救濟金人數 ／ 22.2萬 連續申領失業救濟金人數 ／ 147.3萬 8月先期零售銷售（按月） 0% 0% 8月核心零售銷售（按月） 0% 0.4% 8月進口物價指數（按月） -1.3% -1.4% 8月出口物價指數（按月） ／ -3.3% 16/09/22 9月密西根大學市氣氛 59.3 58.2

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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編輯：袁諾曦