【持續進修】金管局建網上資源平台　再度推銀行業銜接課程 

香港金融管理局宣布將推出第二屆銀行業銜接課程，以及設立全新的一站式網上資源平台「銀行業導航」。

香港金管局將在今年再度推出免費銀行業銜接課程 ，為有意欲投身銀行業的大學生提供相關培訓。課程料10月開始，為期3日，周四（8日）起接受報名。

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另外，金管局設立的網上資源平台「銀行業導航」會提供錄行業相關資訊，並整合銀行業職位空缺。金管局副總裁阮國恒稱， 年輕一代是支撐銀行業長遠發展的重要支柱，相信新推出的網上平台和銜接課程能讓大學生了解行業前景以及裝備自己。



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責任編輯：何珊如