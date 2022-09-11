▲ 【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運 冀減少機組人員限制重振航空業

香港對本地、駐外機組人員設不同防疫要求，禁止混合機組人員執勤。香港航空公司代表協會（BAR）執行委員會成員、加拿大航空香港及南中國總經理林漢基稱，這對外航是很大經營限制，以往外航合共在港聘用約2,000名前綫人員，在無法安排他們與其他外地機組人員一同執勤下，不少員工已轉行，令未來航空恢復時也會面對嚴重人手短缺問題。

協會副主席兼新西蘭航空港澳區總經理于揚指，外航有時甚至要向機組人員提供「苦差津貼（hardship subsidy）」，才能有足夠人手營運香港航班。

她稱，不少人都有酒店隔離經驗，「但你想像這是他們（機組人員）的工作，若要他們經常面對這樣的處境，又有其他空勤選擇，他們不會希望選擇香港。」

航空業界從未能得悉放寬防疫措施清晰路綫圖

香港11月將舉行7人欖球賽、金融領袖投資峰會兩場國際盛事，令外界憧憬港府放寬在即，惟于揚、林漢基均指，與港府官員有定期會面，雖形容對方態度正面，但從未能得悉清晰路綫圖，「11月放寬限制只是從媒體的解讀」。

他們認為，香港地理位置能連接中國和海外航空需求，航空樞紐具獨特優勢，但長此下去香港樞紐地位不單較新加坡失色，也會被日本、南韓、台灣等地比下去。

宜盡早解除外地和本地機組人員不能混合執勤的安排

協會希望港府長遠可解除所有限制，但林漢基稱，理解港府須平衡健康和商業需要，「業界亦貼地地希望與港府合作」，一步步配合香港重振航空樞紐，認為可從減少機組人員限制着手，令外航經營來港航班的難度下降。

林漢基表示：「至少讓他們在檢疫酒店內離開房間，可進酒店內健身室、餐廳，讓他們身心健康很重要。」也宜盡早解除外地和本地機組人員不能混合執勤的安排，令外航更易安排航班往返香港。

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記者：麥德銘