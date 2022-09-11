  • 29°C
香港時間 : 2022911日 (週日) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業

Hot Talk 09:05 2022/09/11

分享：

分享：

【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業

香港對本地、駐外機組人員設不同防疫要求，禁止混合機組人員執勤。香港航空公司代表協會（BAR）執行委員會成員、加拿大航空香港及南中國總經理林漢基稱，這對外航是很大經營限制，以往外航合共在港聘用約2,000名前綫人員，在無法安排他們與其他外地機組人員一同執勤下，不少員工已轉行，令未來航空恢復時也會面對嚴重人手短缺問題。

協會副主席兼新西蘭航空港澳區總經理于揚指，外航有時甚至要向機組人員提供「苦差津貼（hardship subsidy）」，才能有足夠人手營運香港航班。

檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港續從「航空地圖消失」【下一頁】

她稱，不少人都有酒店隔離經驗，「但你想像這是他們（機組人員）的工作，若要他們經常面對這樣的處境，又有其他空勤選擇，他們不會希望選擇香港。」

航空業界從未能得悉放寬防疫措施清晰路綫圖

香港11月將舉行7人欖球賽、金融領袖投資峰會兩場國際盛事，令外界憧憬港府放寬在即，惟于揚、林漢基均指，與港府官員有定期會面，雖形容對方態度正面，但從未能得悉清晰路綫圖，「11月放寬限制只是從媒體的解讀」。

國泰高層輪流要求解除機組人員隔離路線圖　賀以禮：香港航空樞紐地位遠遠落後【下一頁】

他們認為，香港地理位置能連接中國和海外航空需求，航空樞紐具獨特優勢，但長此下去香港樞紐地位不單較新加坡失色，也會被日本、南韓、台灣等地比下去。

宜盡早解除外地和本地機組人員不能混合執勤的安排

協會希望港府長遠可解除所有限制，但林漢基稱，理解港府須平衡健康和商業需要，「業界亦貼地地希望與港府合作」，一步步配合香港重振航空樞紐，認為可從減少機組人員限制着手，令外航經營來港航班的難度下降。

林漢基表示：「至少讓他們在檢疫酒店內離開房間，可進酒店內健身室、餐廳，讓他們身心健康很重要。」也宜盡早解除外地和本地機組人員不能混合執勤的安排，令外航更易安排航班往返香港。

更多航空相關文章

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：【金融峰會】香港據報擬豁免金融峰會參與者酒店隔離　傳有高層憂影響銀行形象

相關文章：【香港通關】香港籌備11月金融峰會　據報有獲邀銀行歐美高層要求毋須酒店隔離

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 防疫措施 航空業 加拿大航空 新加坡 欖球 航空 香港航空 加拿大 南韓

下一篇文章

【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5
【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5
【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【美股滙收市】儲局沃勒撐勁加息　美滙險守109關　道指漲377點　納指升逾2%（不斷更新）
【美股滙收市】儲局沃勒撐勁加息　美滙險守109關　道指漲377點　納指升逾2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌99點　惟滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌99點　惟滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據
【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據
【惠理基金】惠理集團據報裁員至少12人　涉及高級基金經理、風險管理董事總經理等
【惠理基金】惠理集團據報裁員至少12人　涉及高級基金經理、風險管理董事總經理等
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款