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【英女王逝世】查理斯三世加冕儀式有咩做？ 樞密院原來好重要

環球社會熱點 08:05 2022/09/10

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英國英女王於當地時間周四（8日）駕崩，王儲查理斯自動繼位，並確立名號為查理斯　三世（或稱查理三世）。王位繼承理事會周六（10日）召開登基會議，宣佈查理斯國王頭銜。外媒估計一如英女王當年做法，查理斯最快數個月後才舉行加冕儀式。

回顧英女王一生 致力服務英國至最後一刻 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世後，查理斯（Prince Charles）成為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III）。

雖然新任首相卓慧思周二（6日）任命莫佩琳（Penny Mordaunt）擔任樞密院議長，但由於英女王身體抱恙，樞密院會議需要改期，暫未知悉莫佩琳是否正式就任。

  • 樞密院有幾重要?

樞密院是英國君主諮詢機構，扮演著政府內閣的角色，當君主履行國家元首職責時，樞密院會向君主提供建議。

樞密院亦為上議院及下議院領袖提供行政支持，並負責400間根據皇家特許註冊成立的機構、慈善機構及公司事務。

此外，樞密院對於英國海外領土及皇家屬地，以及一些英聯邦國家的終審法院具司法作用。

  • 加冕儀式有咩做？

根據程序，聖詹姆士宮（St James’s Palace）將盡快發表相關加冕公告。

王位繼承理事會（Accession Council）於英女王逝世24小時內召開登基會議，議會秘書將宣佈國王查理斯三世頭銜，所有樞密院成員，包括新任王后卡米拉（Camilla）、王儲威廉夫婦將會出席會議見證及簽署宣言，但查理斯本人不會出席。

女王身家有幾多？國王查理三世只分得呢個數 【下一頁】

其次，查理斯三世要以國王身份參與首次樞密院會議，在蘇格蘭事務大臣、首席大臣以及其他樞密院顧問見證下，查理斯三世需就英女王逝世發言，同時宣誓保護蘇格蘭教會（Church of Scotland）及英格蘭教會。

完成王位繼承理事會程序後，查理斯三世會在司禮大臣（Earl Marshal）見證下，在聖詹姆士宮露台發表公開演講，海德公園（Hyde Park）及倫敦塔（Tower of London）會鳴放禮炮。

按照傳統，聖詹姆士宮舉行登基馬車遊行，隊伍由騎兵護送，穿過首都兩旁街道，前往查理一世雕像、法院巷（Chancery Lane）及倫敦皇家交易所（Royal Exchange）三個地點再發表公告。

愛丁堡、卡迪夫（Cardiff）及貝爾法斯特（Belfast）政府亦發布公告，其中溫莎及約克市長會用金酒杯喝水，祝願新君主長壽健康。

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責任編輯：郭麗明

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