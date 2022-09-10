▲ 【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港 香港繼續從「航空地圖消失」

香港自8月縮短入境檢疫至「3+4」，惟香港航空公司代表協會（BAR）副主席于揚接受本報專訪時坦言，幾乎沒有外資航企因此復飛香港，在目前全球航空業人手緊張、海外幾乎已無出行限制，香港對機組人員的嚴格要求下，外資航企難以調配人手執勤，令香港航空樞紐地位遠遠落後其他區內機場。

香港或再錯過明年夏季旺季

協會希望政府提供清晰放寬時間表，短綫也應減少外地機組人員在香港活動限制，以免香港繼續從「航空地圖消失（off the map）」，紐樞角色被新加坡、台灣等區內航點取代。

于揚表示，即使即時放寬所有限制，航空公司一般需時6至9個月才能調整航綫規劃，而未來一至兩個月正夕全球航空業界規劃2023年夏季（3至10月）航班的關鍵時間，港府若沒有提供清晰路綫圖，香港或再錯過明年夏季旺季。

港府對機組人員限制嚴格 航空公司將資源外投

BAR成員包括72家經營香港客運或貨運航班的航空公司，于揚稱，疫情前總共有110家航空公司安排定期航班來往香港，但目前只餘62家，大減45%。據IATA最新資料，全球7月航空客運按年增59%，恢復至疫情前75%，但香港機場客運量依然在低位徘徊。

本身為新西蘭航空港澳區總經理的于揚稱，樂見港府近月逐步放寬，但港府對機組人員限制依然嚴格，當全球多地解除封鎖，航空界人手極為緊張，香港航班低運量、高成本，會令航空公司優先將資源投放在其他地點。

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記者：麥德銘