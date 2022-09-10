  • 29°C
香港時間 : 2022910日 (週六) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港繼續從「航空地圖消失」

Hot Talk 19:00 2022/09/10

分享：

分享：

【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港繼續從「航空地圖消失」

香港自8月縮短入境檢疫至「3+4」，惟香港航空公司代表協會（BAR）副主席于揚接受本報專訪時坦言，幾乎沒有外資航企因此復飛香港，在目前全球航空業人手緊張、海外幾乎已無出行限制，香港對機組人員的嚴格要求下，外資航企難以調配人手執勤，令香港航空樞紐地位遠遠落後其他區內機場。

香港或再錯過明年夏季旺季

協會希望政府提供清晰放寬時間表，短綫也應減少外地機組人員在香港活動限制，以免香港繼續從「航空地圖消失（off the map）」，紐樞角色被新加坡、台灣等區內航點取代。

國泰航空冀未來18至24個月內招聘超過4,000前線員工【下一頁】

于揚表示，即使即時放寬所有限制，航空公司一般需時6至9個月才能調整航綫規劃，而未來一至兩個月正夕全球航空業界規劃2023年夏季（3至10月）航班的關鍵時間，港府若沒有提供清晰路綫圖，香港或再錯過明年夏季旺季。

港府對機組人員限制嚴格　航空公司將資源外投

BAR成員包括72家經營香港客運或貨運航班的航空公司，于揚稱，疫情前總共有110家航空公司安排定期航班來往香港，但目前只餘62家，大減45%。據IATA最新資料，全球7月航空客運按年增59%，恢復至疫情前75%，但香港機場客運量依然在低位徘徊。

國泰航空再預告貨運旺季不及去年　歸咎環球通脹、中國防疫政策【下一頁】

本身為新西蘭航空港澳區總經理的于揚稱，樂見港府近月逐步放寬，但港府對機組人員限制依然嚴格，當全球多地解除封鎖，航空界人手極為緊張，香港航班低運量、高成本，會令航空公司優先將資源投放在其他地點。

更多航空相關文章

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：【國泰業績】國泰高層輪流要求解除機組人員隔離路線圖　賀以禮：香港航空樞紐地位遠遠落後

相關文章：【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 客運量 航空業 新西蘭 新加坡 航空 香港航空 香港

下一篇文章

【解碼｜美股】下周五美股四巫日　信傳統智慧有啟示？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股滙收市】儲局沃勒撐勁加息　美滙險守109關　道指漲377點　納指升逾2%（不斷更新）
【美股滙收市】儲局沃勒撐勁加息　美滙險守109關　道指漲377點　納指升逾2%（不斷更新）
【惠理基金】惠理集團據報裁員至少12人　涉及高級基金經理、風險管理董事總經理等
【惠理基金】惠理集團據報裁員至少12人　涉及高級基金經理、風險管理董事總經理等
【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【銀色債券】信銀國際、富邦香港推銀債退款優惠　退款資金敍做6個月港元定存享3.2%年息　各行優惠一文睇晒
【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據
【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據
【歐洲能源危機】歐央行拒向能源企業提供流動性　油價收市彈逾3%　歐部長拒設俄氣價上限
【歐洲能源危機】歐央行拒向能源企業提供流動性　油價收市彈逾3%　歐部長拒設俄氣價上限
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌99點　惟滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌99點　惟滙豐ADR高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款