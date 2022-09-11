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【裙褂老字號】冠南華第3代掌舵人：傳承家業看業績　增綫上宣傳拓海外商機

18:00 2022/09/11

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疫情反覆，加上防疫措施不斷變更，影響不少婚宴安排，同時打擊本港婚嫁市場。在港經營裙褂生意近100年的冠南華，亦面對不少客人婚禮改期、內地工人需停工等問題。冠南華第三代接班人林卓怡憑藉1）疫下不停業、2）擴充店面，增展示櫃，以及3）囤貨，3招應對疫下主要挑戰。

【中秋餐飲】疫情打擊中秋酒樓晚市　食肆：前夕訂座僅及去年一半

在上世紀20年代時，冠南華在灣仔開設本港第一間店舖，至今已有近100年歷史。即使經歷過多年的大風大浪，冠南華第三代接班人林卓怡坦言，疫情影響很大，尤其是今年年初出現第五波，

（疫情）剛開始時，客人都會幻想半年後一切會回復正常，所以他們都願意先下定。

惟及後，客人下定時會有較多與疫情相關的顧慮。

眼見近年婚嫁吹起簡約風，以及疫情令不少婚宴延期，她亦為客人提供更彈性的服務，

如服裝的套票是包含租借7套禮服，客人可以按其需要，選擇同一日租用7套服裝，或是分開數天在婚宴當日、出外影時使用。而兩年的套票有效期，亦為客人在疫下將婚宴延期時，免除了服裝上的煩惱。

堅持照常營業　囤貨習慣保生意

雖然疫情重創婚嫁行業，但亦為屹立多年的冠南華打來不少商機。林卓怡解釋，由於經營成本問題，許多婚紗店在疫情期間只會在有客人預約時，才會開門營業，甚至有規模較小的婚紗店因不敵租金壓力而結業。

店鋪不開門經營，會讓客人擔心該公司是否已結業，或是不久將來會否結業，客人自然會失去信心。

明白到即使疫下變數很多，準新人仍會希望婚禮萬無一失，冠車華於疫下堅持每天按以往營業時間開店，以在業界多年的聲譽，以及不停業的措施，成功增加客人信心，亦吸引不少因原定婚紗店結業而臨時需要另覓婚禮店的準新人。

解決疫下客源問題，接踵而來還有貨源的挑戰。林卓怡指，要數刺繡工藝，非蘇州莫屬，所以該企的裙褂前期刺繡製作大多都是來自蘇州，再運到香港，由店內的老師傅進行裁剪、起版等後期製作。由於內地刺繡工人染病或工廠停工，甚至是封城，令生產量急跌。

她續指，一般店家可能會擔心大量囤貨，容易造成款式過時賣不出，和增加存倉成本。但她自接手冠南華時，便喜歡囤貨，

其實婚紗、裙褂的款式變化不大，一般客人不會追求一定要最新款，壓（貨）2至3年亦沒有太多問題。

同時亦是這囤貨習慣，為她漸漸緩解了疫下供貨不穩的情況。

疫下擴充門市　增綫上綫下宣傳

此外，林卓怡稱，該企早於2008年由專營裙褂禮服，開拓至西式婚紗、晚裝服裝，惟一直以來未有好好宣傳，以致至今仍有不少準新人到店內才驚覺該企有婚紗買賣及租借。有見及此，她藉著疫下租金較相宜時，將其九龍分店擴張，在新租的鋪位增設對街的展示櫥窗，用於展示婚紗及西式晚裝，料未來配合更多綫上宣傳，可吸引更多年輕準新人。

婚嫁市場逐步復蘇，據悉，雖然不及疫情前，但今年5月為止，冠南華平均每月營業額已回升至過百萬。

接任要看業績　願為兒子作開荒牛

冠南華屹立不倒近百年，林卓怡亦已接手逾廿年。隨兒子快將畢業，她有意將生意傳承下去，而兒子亦不拒抗接手家族生意。惟第四代接班人是否成功接任，仍然要用業續說話。

他做得出業續，穩定了，我便會安心退下來。

林卓怡又強調，希望兒子在開始打理家族生意前，先在外打工。

如果一畢業做成為老闆，就像是人生的拼圖少了一塊，失去了當員工的體驗。

直言要讓兒子「捱吓」的她續稱，在經驗上和對公司的了解都較有優勢，故預料兒子接手初期大多需要跟隨其安排，特別是在公司發展大方向方面。但仍然會保留商量的餘地，希望藉兒子同為二十出頭的年輕人思維，吸引更多年輕客人。

此外，留意到愈來愈多海外華人查詢可否將裙褂寄至外國，林卓怡表示，已著手要求身處國外的兒子進行市場調查，了解在外國華人社區開分店的可能性，同時亦可讓兒子初步接觸業務。如海外分店計劃可行，她亦願意前往當地作「開荒牛」，為兒子打好基業。

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記者：殷凱怡

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