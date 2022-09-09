【中秋好去處】第十屆運動博覽　有現役或退役運動員品牌小店

▲ 第十屆運動博覽舉行，今屆大會希望更為親民，提供更多體驗活動。（資料圖片）

由運動版圖（Sportsoho）主辦的「運動博覽2022」於中秋假期舉行，大會提供眾多運動的現場體驗，今年亦結合「體智雙修」，希望向大眾推廣體能及智能雙方面的運動發展，並支持本地小店及運動員發展。

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運動博覽2022以「運動發現號」作為主題，有多元化運動體驗與購物區，另首設「運動生活選物市集」，支持本地小店。而在在2020東京奧運中，香港的劍擊運動員張家朗勇奪金牌，更成為世界排名第一，是次大會亦與前香港佩劍一哥林衍聰創立的「Fencing Hall 劍．館」合辦「香港青少年劍擊精英賽暨運動博覽十週年盃」，一連三日讓市民感受劍擊運動。比賽分膠劍、花劍、佩劍和重劍組別。另有第三屆「逐．格．跳 跳舞比賽 2022」 將於9月11日在會場主舞台舉行，邀請到三位重量級舞者及排舞師Pang2、Alison Wong和Ocean Wong擔任評審。

新增心智運動區

運動博覽2022將設有不同類型的運動體驗班，讓入場公眾「出一身汗」，當中有法國大型運動品牌DECATHLON Sports Never Stop 運動體驗班，由靜態瑜伽到激烈的Cardio Fitness（心肺適能）、十項競速體能挑戰、室內龍舟及平衡車比賽等。運動版圖創辦人陳冠英表示，希望活動不只是讓大眾「觀看」各種運動，而可親身體驗試玩，舉辦是次「運動博覽」而非「運動展覽」。他注意到近年因疫情影響，更多市民重拾運動鍛鍊，如單車、戶外跑步等。

陳冠英表示，今屆運動博覽的挑戰是要符合防疫安排，以對上延至年初舉行的第九屆經驗，當時參加者亦未見減少，要在進場人流控制有更多安排。比較特別的是，今年場館全新增設「Mind Sport」專區，以大腦運動項目為主，舉如桌上棋盤遊戲（Board Game）及卡牌類遊戲等，圍棋、象棋等亦是亞運會的「智力項目」類。

陳冠英形容對比往年運動博覽專注體能類運動，今年投入更多智力類運動內容，讓大眾了解即使足不出戶，小朋友以至大人亦不只於玩手機遊戲，有更多有益選擇。電子競技近年受關注及成為亞運項目之一，今年博覽亦有新增VR運動體驗，舉如VR虛擬賽馬體驗及廣州市從化馬場的虛擬遊等。

冀博覽更大眾化支持運動員

運動博覽2022選擇在中秋假期舉行，除了考慮到市民留港過節，陳冠英亦希望改變印象，以往大會多以專注高階運動階層的參展商為主，入場對像都是對體能運動有追求者等，今年希望更趨大眾化，吸引親子及小朋友，舉如加入滑板、平衡車體驗等。

今年大會新加入的「運動生活選物市集」，以現役及退役運動員有關的小店品牌為中心，支援他們更多曝光機會及尋找商機。陳冠英表示收到的攤位申請大幅超額，最終敲定以現役及退役運動員優先。

至於其他大型運動品牌如MIZUNO、Snap等亦有參展兼推出會場優惠，大會亦聯同展商推出$10十週年激筍勁抽活動，讓入場人士有機會以$10購買價價數千元多達30款激筍產品。另外，入場人士於參展攤位購物滿 $300，即可獲贈 SPORTSnFOUND限量紀念毛巾一條。陳冠英笑言「這不是純購物的展覽會」，建議大家多帶一件衣服進場以備更換。

運動博覽SportsExpo 2022詳情：

地點：香港會議展覽中心展覽廳5FG

開放時間：

9月10日（星期六） 10:00-19:00

9月11日 （星期日）10:00-19:00

9月12日 （星期一）10:00-19:00

入場費：港幣30元

Sportsoho會員優惠：港幣20元

12歲或以下兒童、60歲或以上長者及殘疾人士：免費入場

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記者:王浩賢