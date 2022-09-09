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【英女王逝世】任內歷15位首相 傳與三人關係較不好

環球社會熱點 19:05 2022/09/09

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英女王伊利沙伯二世在位逾70年，前後共委任15人成首相。英國媒體報稱，英女王對15人各有不同印象，據悉她喜歡兩位工黨領袖韋爾遜及加拉漢，與戴卓爾夫人及貝理雅的關係較模糊不清。

【英女王逝世】醫生推測女王患病有跡可尋 手呈不正常顏色 【下一頁】

《每日郵報》報稱，英女王與喜好馬匹或有其他共同興趣的首相相處較為融洽，能放寬及五相尊重的首相更能與她關係好。王室工作人員指出，曾在1963至64年短暫拜相的杜嘉菱（Alec Douglas-Home）甚至是女王的家族友人。

英女王與15位首相

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眾多王室內部人員認為，雖然英女王應屬一國保守主義（One Nation Conservatism），但她並無支持特定黨派。據悉，英女王與工黨兩任首相韋爾遜（Harold Wilson）及加拉漢（James Callaghan）關係頗佳。

英女王在位初期，大多數首相較她年長，邱吉爾（Winston Churchill）甚至可以成為她祖父。隨年齡漸長，有傳英女王覺得後來的貝理雅（Tony Blair）及卡梅倫（David Cameron）較為幼稚。

【英女王逝世】倫敦的士冒雨列隊哀悼 民眾泣訴痛失英女王 【下一頁】

貝理雅被指當年堅持要求，王室成員由巴爾莫勒爾（Balmoral）返回倫敦面對民眾。卡梅倫任內發生英國脫歐公投，據悉英女王曾私下透露不明為何英國不應脫離歐盟。卡梅倫曾以不當言詞，形容英女王對蘇格蘭獨立公投不通過的喜悅。

另外，身為英國史上首位女首相，戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）被指相當崇拜英女王，甚至在首次會面時因過度屈膝而被引得王室人員發笑。但兩人關係有傳不甚好，指英女王不滿戴卓爾夫人第一任期時的失業率上升及城市暴動事件頻生。

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責任編輯：吳漢培

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