【周末好去處】第七屆CENTRESTAGE今天開幕 超過全球240個時尚品牌參展 免費入場入手時裝飾品及體驗元宇宙

CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）今天（9月9日）於香港會議展覽中心揭幕，香港及海外多個著名及新晉品牌，於一連三天的展會發佈2023春夏系列。業界及公眾人士可以免費入場參與，現場設有零售，部份品牌更提供獨家優惠，讓入場消費者選購來自世界各地的時裝飾品。

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CENTRESTAGE是由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的年度亞洲時尚盛事，今年已踏入第七屆，以「Inclusion and Diversity」多元共融為主題，強調表達真我。

展會吸引來自15個國家及地區、超過240個品牌參展。多個新參展的香港品牌包括：30menu、athenaeum（m.）、Kowloon City Boy、Louise Castle、Natacha Van、PSY LAU、The Life Etc.、VO-YAGE等將展示最新系列。其他地區的參展品牌則有Koradior（中國內地）、C/W COLLECTIVE（澳門）、HARIO Lampwork Factory（日本）、Stevie Crowne（英國）、CEANNIS（瑞典）、Dal Duca（意大利） 及Thierry Rabotin（意大利） 等。

展場劃分為METRO、ICONIC及ALLURE三大主題展區，分別代表「都市生活的休閒和時尚」、「現代、別緻、前衛設計」及「卓越工藝的優雅及細膩」，讓入場人士欣賞不同風格的時裝設計。

香港貿發局積極為參展商拓展商機，聯絡本地及海外時裝買手，包括本地買手連卡佛、Joyce、Next Sourcing、Palmers，以及時尚網店Farfetch等到場採購。另外，中國內地及海外時裝買手，包括法國Signe Du Temps、中國內地A PEBBLE by LABELHOOD、韓國Harry&Co.、泰國NM International等透過網上平台與參展商洽談業務。

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焦點時裝匯演CENTRESTAGE ELITES將於今晚舉行，緊接的Fashion Hong Kong Runway Show以「永續時裝」為主題，匯聚六個曾參與國際時裝周的本地設計師，呈獻他們最新的2023春夏系列。另外， FASHIONALLY Collection #19有多個本地品牌參與，包括ARTO.、CAR|2IE、FromClothingof、KEVIN HO、Lapeewee、REDEMPTIVE及WHY。另外三場FASHIONALLY Presentation將於9月9日及10日舉行，三個本地新晉時裝品牌，包括Wilsonkaki，以及首次參展的Kowloon City Boy及VO-YAGE將展示最新作品。壓軸活動香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）2022總決賽將於9月11日傍晚舉行。

大會於CENTRESTAGE期間舉行多場研討會及分享會，其中於今天中午（9月9 日）舉行的分享會，由人工智能設計研究所AiDLab及Code-Create Limited的代表現身分享有關人工智能如何應用於時裝業。3D視覺效果動畫製作公司Virtual Touch及全球最大規模數碼服務公司之一Mirum等代表，將於明天（9月10日）探討時裝業元宇宙槪念及可持續發展等議題。

今年CENTRESTAGE展場設計運用Metaverse元宇宙概念，現場有多項精彩的虛擬互動體驗，包括可以於CENTREVERSE時裝元宇宙自行創建專屬的虛擬化身（Avatar），於虛擬世界與其他人互動，還有AR虛擬換裝等。入場人士更可自製環保御守香囊，及一起參與大型藝術品的創作。大會更於周末（9月10至11日）舉辦CENTRESTAGE X Watch & Clock幸運大抽奬。

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責任編輯：嚴浩文