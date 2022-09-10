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【英女王逝世】貨幣國歌護照通通要改 女王頭不再

環球社會熱點 08:05 2022/09/10

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英女王周四（8日）離世，她在位已經70年，不少英國民眾已習慣在紙幣等日常用品中，看到英女王頭像。但隨著英女王逝世及其長子查理斯繼位，鈔票及護照等都會改印新國王肖像。由於鈔票更替需時，舊版英女王頭鈔票或許數年才會逐漸退出主流。

醫生推測女王患病有跡可尋 手呈不正常顏色 【下一頁】

新版鈔票及硬幣需要重新設計、鑄造及印刷。皇家鑄幣局諮詢委員會（Royal Mint Advisory Committee）需向英國首相提出新硬幣設計建議，並需得到王室批准，然後在選擇設計，最終仍需國王及首相批准。

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根據17世紀時至今的規定，君主面向會交替出現，英女王形象面朝右邊，料查理斯頭像將面朝左邊。但貨幣不會在一夕之間改變，更換過程需時，料舊版鈔票及硬幣將在數年後才逐漸退出主流。

郵票亦將會印製國王頭像，目前流版本亦會逐漸淘汰。但刻有代表著英女王的「ER」標誌（Elizabeth Regina簡稱，Regina為拉丁文中的女王）的郵筒料不會被拆除。英國現時仍有部分郵筒刻著英女王父親喬治六世的「GR」標誌（George Rex簡稱，Rex為拉丁文中的國王），但任何新郵筒都將刻上新國王稱號。

回顧英女王一生 致力服務英國至最後一刻 【下一頁】

刑事法庭中，代表王室的「R」字則改為「Rex」，而非「Regina」。由君主任命的大律師頭銜亦由女王大律師（QC），改為國王大律師（KC）。同理，印有女王肖像的軍事勳章，包括警察制服及軍裝等，亦會隨著時間改變而改為帶有國王標誌。

未來英國護照亦將以國王名義簽發，內頁措辭亦會隨之改變。女皇陛下護照署（Her Majesty's Passport Office）會改為國王陛下護照署（His Majesty's Passport Office）。軍隊及監獄亦會如此。同時，國歌亦將由「天佑女王」，改為「天佑國王」（God save the King）。

對於查理斯個人，其簽名亦需改變。以前僅需簡單署名「Charles」，但他現時需加上一個「R」以示身為國王。另外，他亦需要更改其個人旗幟。

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責任編輯：李俊儀

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