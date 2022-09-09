【港銀業績】創興銀行中期減值準備前營業溢利按年升逾半成　淨息差擴闊2個基點至1.35%

▲ 創興銀行中期減值準備前營業溢利按年升逾半成。

創興銀行公佈截至今年6月底止中期業績，期內純利跌19.75%至7.63億元。減值準備前之營業溢利按年升5.72%至13.56億元，主要由於淨利息收入按年增長6.34%至17.05 億元，以及淨買賣及投資收入按年升29.30%至2.86億元。上半年淨息差保持穩定，按年升2個基點至1.35%。

截至6月底止，創興資產總額較去年底升4.82%至2,676億元。客戶貸款亦較去年底增1.32%至1,571億元，客戶存款則升2.01%至2,051億元。創興指其收入結構保持穩健，非利息收入按年微跌1.18%至6.06億元。

母企越秀集團上半年注資17.5億元

母企越秀集團上半年再次向創興注資17.5億元，並於7月認購該行2.24億美元二級資本補充債券，以保持該行資本基礎。截至6 月底止，創興的總資本比率為19.26%，一級資本比率為16.98%，普通股權一級資本比率14.24%。

創興表示，其積極加快內地業務轉型發展，發揮跨境業務特色。繼中山支行於今年 6 月正式開業後，北京分行將於年內開業，成為創興銀行內地第5家分行，實現該行「北上廣深」四大一線城市的全覆蓋。

單計上半年，創興內地分支機構資產規模快速增長，較去年底升20.19%，突破800億元；內地營業收入持續攀升，按年升23.90%，客戶貸款較去年底升7.63%，客戶存款則升13.60%。

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記者：余倩敏