▲ 【麥當勞】麥當勞增設「漢堡專員」、料招募250人專門煎肉 9.13起推煎蛋安格斯＋焦糖系列甜品

麥當勞The Signature Collection加入新產品，於9月13日起推出期間限定煎蛋安格斯。同時，麥當勞就此增設「漢堡專員」職位，現時計劃招募約250名專門煎製肉類的專員，期望達致每間餐廳均有一名「漢堡專員」。

麥當勞指，「漢堡專員」專員將嚴格按照製作指引及生產步驟，精準地控制烹調牛肉時的溫度、時間和調味，​讓牛肉更加軟嫩多汁。

圖看The Signature Collection電子優惠券

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The Signature Collection會繼續推出經典芝士安格斯、蘑菇安格斯和Double芝士安格斯。除了煎蛋安格斯，9月13日亦會推出兩款甜品，分別為鹽味焦糖朱古力批和焦糖Oreo麥旋風。

同日，麥當勞App會推出五張The Signature Collection電子優惠券，包括「$34芝士安格斯套餐」優惠及「$52 Signature Tasting Menu」，以及可以優惠價購買兩款新甜品。

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編輯：袁諾曦